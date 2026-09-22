La titular del Juzgado Penal Juvenil N° 3, Laura Beatriz De Marinis, quedó en el ojo de la tormenta al declarar inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseer a un adolescente de 14 años en una causa por tentativa de robo.

La resolución, dictada a pedido del Ministerio Público de la Defensa, consideró que la aplicación de la norma es regresiva frente al sistema de protección integral que regía antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.801.

El fallo no implica, según la propia resolución, la anulación general de toda la ley. Específicamente, la magistrada cuestionó el artículo 1, que establece que la nueva normativa comprende a los adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplan 18 años, cuando sean imputados por un delito.

La jueza de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo régimen penal juvenil y sobreseyó a un chico de 14 años.

Régimen Penal Juvenil: quién es Laura De Marinis, la jueza que lo declaró inconstitucional

De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad y cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

Ingresó a la Justicia en 2006, antes de recibirse de abogada, y pasó por distintos cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017 se desempeñó en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña. Tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura, juró como jueza el 19 de diciembre de 2023.

Pocos días después intervino en uno de los casos de violencia juvenil de mayor repercusión de los últimos años: el ataque contra Arturo López, el playero de un garaje de Monserrat que en 2021 recibió un golpe de un adolescente y quedó con graves secuelas.

El agresor había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión y De Marinis dispuso en diciembre de 2023 dejar sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía, aunque mantuvo su control mediante una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país, una decisión fuertemente cuestionada por la familia de la víctima.

La magistrada también hizo públicas sus posiciones sobre la Justicia juvenil. En abril pasado, durante una entrevista en streaming, recordó su experiencia como voluntaria en el Hogar de Cristo del barrio 1-11-14 y sostuvo que el proceso penal de un adolescente debe tener una finalidad socioeducativa.

En esa oportunidad también expresó reparos frente a la reforma del Régimen Penal Juvenil y advirtió que podía trasladar a los tribunales conflictos que hasta entonces se resolvían en otros ámbitos, incluidos episodios escolares.

Repercusiones por la decisión de la jueza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo y anunció que pedirá su juicio político. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre”, apuntó el mandatario local.

El fallo de De Marinis se conoce pocos días después de una medida similar en la provincia de Buenos Aires, de la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de esa misma ley.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló la medida por considerar que un juez de primera instancia no tiene la potestad de dejar sin efecto de manera colectiva y general una norma nacional en todo el territorio provincial, por lo que le ordenaron revisar su competencia con urgencia.