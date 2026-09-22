La Escuela de Aviación Naval en Punta Indio volvió a la agenda tras la decisión del Ejecutivo de trasladar esas funciones a la Base Aeronaval comandante Espora en Bahía Blanca. En este contexto, el municipio y voces al interior de la Armada Argentina lo calificaron como “el fin de la Aviación naval”. ¿Qué propuso Axel Kicillof? ¿Qué respondieron desde el Ministerio de Defensa?

A principios de septiembre Vialidad bonaerense pidió autorización a la Armada para repavimentar 6.750 metros, rehabilitar las calles de rodaje y arreglar la pista auxiliar.

La propuesta llega en pleno conflicto de Punta Indio con el Ministerio de Defensa y voces allegadas al ámbito aseguraron que desde el Edificio Libertador ven el ofrecimiento como una jugada electoral por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires .

La obra que demandaría 60 días no fue aún autorizada ni por la Armada Argentina ni por el Ministerio de Defensa.

La iniciativa tuvo un primer paso formal el 2 de septiembre, cuando la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires le pidió autorización al capitán de navío Mariano Rivolta, jefe de la base, para avanzar con las obras dentro del predio.

El pedido está vinculado con la rehabilitación de la Ruta Provincial 36, el ensanche y la pavimentación de banquinas en el tramo correspondiente al acceso a Verónica, en el partido de Punta Indio.

De acuerdo con la nota oficial, a la que tuvo acceso El Cronista, la próxima etapa de esos trabajos contempla la repavimentación de la pista principal y la rehabilitación de las calles de rodaje y de la pista auxiliar de la Base Aeronaval Punta Indio. El tramo previsto alcanza los 6.750 metros y tendría una duración aproximada de 60 días.

El documento fue firmado por Hernán Y Zurieta, subadministrador general de Vialidad bonaerense, y solicita a la Armada que disponga la autorización necesaria para garantizar la continuidad de las tareas.

Según fuentes allegadas a la fuerza, el pedido fue derivado el 5 de septiembre al ministro de Defensa, Carlos Presti, pero no tuvo respuesta .

El Cronista consultó con dicha cartera y la consulta fue redirigida a la Armada Argentina.

Ante el silencio oficial, la nota comenzó a circular. Tanto la intendencia de Punta Indio como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) son partes interesadas en la reactivación de la base de un pueblo que depende enteramente de su funcionamiento.

Una pista que se degrada

La situación de la pista es uno de los puntos que más preocupa al personal de la base. Fuentes allegadas a la Armada aseguraron que, una vez por semana, se realiza una limpieza manual para retirar las piedras que se desprenden y quedan sobre la superficie .

El deterioro se profundiza por el uso de las aeronaves: el viento generado por las hélices rompe la pista y acelera su degradación. De acuerdo con estimaciones internas de la fuerza, la repavimentación de la pista y el arreglo de la instalación eléctrica demandarían alrededor de 8 millones de dólares.

La nota de Vialidad no precisa ese monto ni incluye un detalle sobre la instalación eléctrica. El documento se limita a solicitar autorización para ejecutar la repavimentación de la pista principal, la rehabilitación de las calles de rodaje y el arreglo de la pista auxiliar, dentro del cronograma de la obra vial que ya se encuentra en marcha.

Para completar esos trabajos debe intervenir en sectores ubicados fuera de la base, pero la siguiente etapa requiere el permiso de la Armada para ingresar al predio militar.

El trasfondo político

En el Ministerio de Defensa interpretan el movimiento de Kicillof como parte de su campaña electoral. Fuentes de esa cartera señalaron que la reparación de la pista es un reclamo que se viene postergando desde hace aproximadamente cinco años.

En Punta Indio, la lectura es distinta. Para el municipio y los trabajadores de la base, la discusión no pasa por el origen de los fondos sino por la necesidad de sostener la infraestructura y evitar el impacto económico del repliegue nacional .

La instalación es la principal fuente de empleo de la localidad y su reducción afectaría a unas 185 personas civiles y alrededor de 300 militares, según los datos difundidos por el municipio.

La Provincia ya había respaldado la Mesa de Defensa de la Base Aeronaval Punta Indio, impulsada por el intendente David Angueira, y había reclamado que el ministro Presti respondiera los pedidos de audiencia. Ahora, con la nota de Vialidad, el gobierno bonaerense busca pasar del reclamo político a una intervención concreta sobre la pista.

El plan de la Armada

La iniciativa de Kicillof se superpone con el Plan Dédalo, anunciado por la Armada el 20 de agosto. El programa contempla trasladar desde enero de 2027 la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval a la Base Aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca.

El esquema también incluye la desactivación de la Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina y de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque. En el municipio y dentro de la fuerza temen que el proceso derive en una reducción permanente de las capacidades militares y en el cierre de Punta Indio.