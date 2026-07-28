Así de fácil se limpian las ollas de la grasa vieja.

Hay combinaciones de ingredientes que se vuelven virales por sus populares beneficios en el hogar, pero pocas resultan tan llamativas como la de carbón rallado, bicarbonato de sodio, pasta dental y limón. Aunque parece una receta poco común, muchas personas la utilizan como un limpiador casero para eliminar manchas difíciles en distintos utensilios de cocina.

La clave de esta mezcla está en sus propiedades abrasivas. Cuando se prepara con más bicarbonato que jugo de limón, el bicarbonato no se neutraliza por completo y conserva su capacidad para desprender residuos adheridos gracias a la fricción que genera al frotar la superficie.

¿Para qué sirve mezclar carbón rallado, bicarbonato, pasta dental y limón?

Esta preparación se utiliza principalmente para limpiar superficies metálicas y utensilios de cocina con grasa, manchas o suciedad incrustada.

El carbón rallado aporta una abrasión suave que ayuda a desprender residuos, mientras que el bicarbonato de sodio potencia ese efecto y contribuye a eliminar restos difíciles.

Por su parte:

El bicarbonato de sodio actúa como abrasivo suave y ayuda a remover la suciedad.

El carbón rallado incrementa el poder de limpieza mediante la fricción.

La pasta dental contiene agentes pulidores muy finos que pueden aportar un acabado más brillante.

El limón ayuda a aflojar algunas manchas y aporta un aroma fresco, aunque debe agregarse en poca cantidad para evitar neutralizar el bicarbonato.

Si se incorpora demasiado limón, ocurre una reacción química que produce dióxido de carbono, las clásicas burbujas, y convierte gran parte del bicarbonato en otras sales con menor capacidad abrasiva. Por eso, quienes utilizan esta mezcla recomiendan que el bicarbonato sea el ingrediente predominante.

¿Cómo preparar esta mezcla?

Una receta sencilla consiste en combinar:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de carbón rallado o pulverizado.

Una pequeña cantidad de pasta dental (aproximadamente una cucharadita).

Unas gotas de jugo de limón, solo las necesarias para formar una pasta.

La mezcla debe aplicarse con una esponja o un paño sobre la superficie que se desea limpiar. Después de frotar suavemente durante algunos minutos, se enjuaga con abundante agua.

La mezcla debe aplicarse con una esponja o un paño sobre la superficie que se desea limpiar. Después de frotar suavemente durante algunos minutos, se enjuaga con abundante agua. El Cronista | Grok

¿En qué utensilios puede utilizarse?

Esta preparación suele emplearse para limpiar:

Ollas y sartenes de acero inoxidable.

Rejillas de estufas.

Parrillas.

Cubiertos de acero.

Fregaderos metálicos.

Algunas superficies cromadas.

No se recomienda usarla sobre materiales delicados, superficies con recubrimientos antiadherentes, aluminio anodizado, mármol, granito pulido o utensilios con acabados brillantes, ya que la abrasión puede rayarlos o deteriorarlos.

Ni bicarbonato, ni limón | Cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo. Mateus Andre

Precauciones antes de utilizarla

Aunque es una mezcla casera popular, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones:

Haz una prueba en una zona poco visible antes de aplicarla por completo.

No frotes con demasiada fuerza para evitar rayones.

Usa guantes si tienes la piel sensible.

Enjuaga bien la superficie para eliminar cualquier residuo.

No la mezcles con productos que contengan cloro o amoníaco.

Utilizada correctamente, esta combinación puede convertirse en un aliado para retirar suciedad resistente en algunos utensilios de cocina. Su efectividad depende, sobre todo, de mantener una mayor proporción de bicarbonato que de limón, ya que así conserva el efecto abrasivo que hace posible gran parte de su poder de limpieza.