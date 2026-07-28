Preparar un buen mate implica mucho más que solo calentar el agua y colocar la bombilla, es un ritual argentino cargado de tradición y cultura. Las opiniones respecto a la montaña de yerba son divididas, algunos afirman que solo es un toque estético, mientras que otros afirman que ayuda a cebar mejor la infusión.

Enterate para qué sirve la montañita del mate y si puede marcar la diferencia al momento cebar.

Para qué sirve la montaña de yerba en el mate

Los materos expertos detallan que la montaña cumple una función más importante de lo que parece. Al inclinar la yerba hacia uno de los lados, se logra que solo una parte entre en contacto con el agua en cada cebada mientras el resto permanece seco.

Imagen creada con ChatGPT

De esta manera, el sabor se conserva durante más tiempo y la infusión mantiene su intensidad a medida que se ceba. En la misma línea, otro de sus beneficios menos conocidos es que ayuda a estabilizar la bombilla. Al quedar apoyada sobre la parte húmeda, se reduce la necesidad de romper la estructura de forma constante.

Así, los principales beneficios de armar la montañita de yerba son:

Consvera el sabor por más tiempo.

Evita que la yerba se lave rápido.

Permite obtener más cebadas.

Mantiene la bombilla fuerte.

Facilita la cebada sobre un mismo sector

Aprovecha mejor la yerba.

5 consejos para mejorar tus mates

Además de formar la montañita, los especialistas recomiendan tener en cuenta estos consejos: