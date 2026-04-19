Las sartenes son uno de los utensilios de cocina más difíciles de limpiar. El uso diario, el contacto con el fuego y la acumulación de aceite y restos de comida hacen que, con el tiempo, aparezcan manchas y suciedad incrustada que parecen imposibles de remover. En este contexto, el café usado se convirtió en un aliado clave de la limpieza del hogar. Gracias a su composición y a su textura ligeramente abrasiva, los restos de café ayudan a eliminar la grasa adherida sin necesidad de productos químicos, dejando las sartenes como nuevas. El café usado es muy efectivo para limpiar sartenes, en particular las de acero inoxidable, porque cumple una doble función. Por un lado, su textura granulada actúa como un abrasivo suave, ideal para despegar restos de comida quemada o grasa acumulada sin rayar la superficie. Por otro lado, la composición química del café contribuye a desengrasar, facilitando la limpieza de manchas difíciles que el detergente común no siempre logra remover. Aplicar este truco casero es simple y no requiere productos especiales. Los pasos a seguir son los siguientes: Además de ser un excelente limpiador para sartenes, el café usado puede reutilizarse de distintas maneras en el hogar. Una vez seco, se puede guardar en un frasco hermético y aprovechar en múltiples usos: