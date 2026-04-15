La mesa del comedor es uno de los muebles que más se utiliza a diario en el hogar. Por ese uso constante, está expuesta a manchas, golpes y rayaduras que con el tiempo afectan su apariencia. Sin embargo, muchas veces no recibe el cuidado que merece. En ese contexto, se destaca un truco casero simple y efectivo que ganó popularidad en la limpieza del hogar: aplicar café usado sobre la mesa de madera para atenuar los arañazos y devolverle un aspecto renovado. El café usado puede ser un gran aliado para el mantenimiento de muebles de madera, especialmente los de tonos oscuros. Gracias a su color y textura, actúa como un tinte natural que ayuda a disimular rayones superficiales y desgastes producidos por el uso cotidiano. Al aplicarse sobre los arañazos, el residuo del café permite emparejar el color de la madera, logrando que las marcas se noten mucho menos. Además, su leve efecto abrasivo ayuda a limpiar la superficie sin dañarla, siempre que se utilice con suavidad y de manera controlada. Para aprovechar este truco casero, se deben seguir los siguientes pasos: Además de servir para mejorar el aspecto de muebles de madera, el café usado tiene múltiples aplicaciones en el hogar: Antes de utilizarlo, se recomienda probar el café usado en una zona poco visible, ya que en superficies muy porosas puede dejar manchas oscuras no deseadas.