Tini Stoessel y la auditoría que quebró el vínculo con su padre: qué pasará con su patrimonio (Fuente: Redes Sociales @tinistoessel)

En un movimiento que causó un gran impacto en el mundo de la música y el espectáculo, Tini Stoessel rompió su relación profesional con su padre Alejandro Stoessel. Hace tres meses que el director, realizador y guionista dejó de ser su representante, un trabajo que realizó durante quince años.

El quiebre devino de una auditoría solicitada por la cantante ante sospechas de malos manejos. Las revelaciones expusieron incongruencias qué encendieron las alarmas en el entorno de Tini.

Qué dijo la auditoría que le hizo Tini Stoessel a su padre y representante

La revelación más preocupante de la auditoría es que los derechos económicos de su desarrollo artístico y de su imagen pertenecen a sociedades de las que la propia Tini no es propietaria.

Por la existencia de estas sociedades Tini no tendría decisión sobre sus derechos y patrimonio (Fuente: redes sociales @tinistoessel).

Además de no poder decidir sobre su patrimonio, las utilidades de estas sociedades solo las podía recibir su padre. También revelaron facturaciones esporádicas a pedido de Alejandro que no coinciden con los ingresos de estas compañías.

“70 millones de dólares”: el monto perdido que arrojó la auditoría al padre de Tini Stoessel

El análisis de la auditoría, además, habría revelado que la artista no puede encontrar 70 millones de dólares. “Los 70 millones que justamente están buscando y Tini no los encuentra”, describió Marina Calabró en América TV.

El dinero habría quedado registrado a nombre de una de estas empresas en las que la cantante no participaba. También alegaron que la auditoría habría surgido tras el pedido de Alejandro Stoessel de que Tini firmara una división de bienes antes de casarse con el futbolista Rodrigo De Paul.