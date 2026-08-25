Dolly Parton murió a los 80 años , según confirmó su propia familia este martes.

La noticia se difundió a través de un video en la cuenta oficial de Instagram de la cantante. Su sobrino, Bryan Seaver, dio el anuncio en nombre del clan Parton-Owens.

En el mensaje, Seaver se presentó como “hijo de Cassie Parton” y jefe de seguridad de la artista desde hace más de dos décadas, un rol que antes ocupó su padre.

“ Estoy representando hoy a la familia Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía ”, expresó en el video.

Según indicó la familia en un comunicado, Parton tendrá una despedida privada y reducida junto a sus seres más cercanos.

Pidieron además que, en lugar de flores, las personas realicen donaciones a la Imagination Library, la fundación de alfabetización infantil que la cantante creó hace casi tres décadas.

Murió Dolly Parton: sus problemas de salud

En el último tiempo, la artista sufría de complicaciones médicas recurrentes . En septiembre de 2025, Parton anunció que debía cancelar una residencia de seis shows programada en el Caesars Palace de Las Vegas por recomendación de sus médicos.

En mayo de 2026, la artista reveló que atravesaba un tratamiento prolongado por cálculos renales. “Mi sistema inmunológico y digestivo se desequilibraron”, explicó en ese momento, según trascendió en medios estadounidenses.

Semanas atrás, el 14 de agosto, Parton tampoco pudo asistir en persona a la inauguración de una nueva atracción en Dollywood, su parque temático en Tennessee.

En esa oportunidad participó por videollamada y explicó que sus médicos le habían desaconsejado viajar por mareos y episodios de deshidratación.

Pese a las dificultades, la cantante insistió en trabajar en varios proyectos. Entre ellos, un museo dedicado a su vida en Nashville y una nueva línea de café llamada Cup of Ambition Coffee, que tenía previsto lanzar en septiembre.

Una carrera legendaria de más de 70 años

Dolly Rebecca Parton nació el 19 de enero de 1946 en una familia numerosa y de escasos recursos en las montañas del este de Tennessee. Fue la cuarta de doce hermanos y comenzó a cantar de niña en una iglesia pentecostal de su región.

A lo largo de su carrera se consagró como una de las figuras más influyentes de la música country, con temas como “Jolene” y “I Will Always Love You”, este último popularizado mundialmente por Whitney Houston. También se destacó como actriz, con papeles en películas como “9 to 5”.

Ganó 11 premios Grammy, incluido un premio a su trayectoria.

En 1986 fundó Dollywood, el parque temático ubicado en Pigeon Forge, cerca de su pueblo natal, que combina atracciones, música y artesanías vinculadas a la cultura de los Apalaches. Fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022 y, años antes, ya formaba parte del Salón de la Fama de la Música Country.

Parton también recibió la Medalla Nacional de las Artes en 2005 y fue distinguida por el Kennedy Center en 2006. Estuvo casada durante 59 años con el empresario Carl Thomas Dean, quien murió en marzo de 2025 a los 82 años.

La artista, que no tuvo hijos propios, deja un legado que trasciende la música: su fundación Imagination Library entregó millones de libros a niños de comunidades de bajos recursos en Estados Unidos y otros países, una de las iniciativas filantrópicas más reconocidas del mundo del espectáculo.