Revelan un chat privado de Cami Homs hablando de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Aunque la frase "el tiempo todo lo cura" está instalada en la sociedad, lo cierto es que algunas parejas pueden certificar la falta de veracidad. Un claro ejemplo es el de Camila Homs y Rodrigo De Paul, quienes se separaron hace casi dos años pero aún continúan los resquemores, a tal punto que recientemente se filtraron unos chats privados de la modelo hablando de su expareja y de Tini Stoessel.

La relación entre el hombre que defiende la camiseta del Atlético de Madrid y la influencer terminó de manera escandalosa y con Tini como la tercera en discordia. Las diferencias matrimoniales se extendieron luego a la justicia, ya que les costó ponerse de acuerdo para buscar un monto correspondiente a la mantención de sus dos hijos.

Durante varios años, Homs se mostró reticente a las cámaras, pero después de quedarse soltera evidencia mayor apego a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, aceptó participar del Bailando 2023, con el agregado que por estas horas Ángel De Brito, un ícono del espectáculo, le filtró una charla que tuvo con ella para terminar con algunas especulaciones.

Qué pasó entre Camila Homs y Ángel De Brito

La relación entre la blonda y el periodista es distante, a tal punto que mantuvieron algunos cruces. El último fue en la pista del Bailando, situación que no terminó en el estudio televisivo y se extendió al mundo virtual. ¿La razón? El conductor de LAM dejó en las redes un chat que tuvo con la modelo en donde asegura que no se separó de Rodrigo De Paul por Tini Stoessel.

En su momento, le preguntaron en su cuenta de Instagram: " ¿Por qué no le crees a Cami Homs? Se te nota mucho ". El comunicador, dueño de una lengua filosa, respondió a su estilo: " No es que no la quiero. No le creo ".

Hace algunas horas, el periodista interactuó nuevamente con sus seguidores, en donde le consultaron por Homs. " Si De Paul estaba con Cami cuando empezó a salir con Tini, no te parece que Tini actuó mal? ", le dijo un internauta. Ángel De Brito, lejos de esconderse, le contestó para culminar con las suspicacias: " No se separaron por una infidelidad me dijo Cami Homs sobre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel ", junto a una foto de un chat revelador con la modelo.