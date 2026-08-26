La historia entre Moria Casán y Susana Giménez vuelve a despertar interés a partir de la serie que retrata la vida y trayectoria de La One. Las dos son figuras fundamentales del espectáculo argentino y compartieron una etapa clave de sus carreras durante los años 70 y 80, cuando coincidieron en escenarios y producciones cinematográficas junto a grandes referentes del humor nacional.

Aunque con el paso de las décadas cada una siguió un camino diferente, el vínculo entre ambas estuvo marcado por encuentros, declaraciones y algunas polémicas que alimentaron durante años las versiones sobre una supuesta rivalidad.

Cómo comenzó la relación entre Moria Casán y Susana Giménez

La relación profesional entre Moria Casán y Susana Giménez comenzó a consolidarse durante los años 70 y tuvo especial importancia en la década siguiente.

Por entonces, las dos compartieron distintas producciones junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel, protagonistas de algunas de las películas más populares del cine argentino.

Aquellos trabajos las ubicaron dentro de una misma generación de figuras que transformaron el entretenimiento nacional. Mientras Moria se destacaba por su personalidad y trayectoria como actriz y vedette, Susana comenzaba a consolidarse como una de las grandes figuras femeninas de la televisión.

Moria Casán y Susana Giménez. Archivo

¿Moria Casán y Susana Giménez son amigas?

A pesar de los años compartidos, Moria Casán aclaró que actualmente no mantiene una amistad cercana con Susana Giménez.

En una entrevista, Moria explicó que el vínculo entre ambas quedó principalmente asociado a aquella época de trabajo. Al recordar los años que compartieron, sintetizó la situación con una frase: “Nuestra relación quedó anclada en los 80’s”.

La actriz también contó que visitó en varias oportunidades el programa de Susana, aunque esos encuentros televisivos no significaron que ambas mantuvieran una relación cotidiana fuera de las cámaras.

Incluso reconoció que no suelen comunicarse para fechas personales como los cumpleaños. Sin embargo, dejó en claro que esto no significa que exista una pelea entre ellas.

Las polémicas declaraciones de Moria sobre Susana Giménez

La particular personalidad de Moria y su habitual estilo provocador hicieron que varias de sus declaraciones sobre Susana fueran interpretadas como señales de una rivalidad.

Sin embargo, La One sostuvo que muchas de sus frases forman parte de su manera de expresarse y de utilizar el humor.

En 2025, por ejemplo, realizó comentarios irónicos sobre la decisión de Susana de vivir en Uruguay, en medio de la exposición mediática que tuvo la conductora por su situación personal y fiscal.

Moria reconoció que en algunas oportunidades pudo haber sido ofensiva, aunque aseguró que sus declaraciones fueron realizadas “en joda”.

¿Moria Casán y Susana Giménez son amigas?

Qué dijo Moria sobre Susana y su vida actual

Al hablar de Susana Giménez, Moria también se refirió a la manera en que ambas transitan actualmente sus vidas.

La actriz destacó que tiene pocas amigas dentro del ambiente artístico y que para ella una amistad requiere un vínculo permanente, algo que no sucede actualmente con Susana.

Por eso, la relación entre ambas parece estar más vinculada con los recuerdos de una época compartida, el respeto profesional y el afecto que con una amistad cotidiana.

La historia que podría mostrar la serie de Moria Casán

El interés por la relación entre ambas figuras se potencia ahora por la producción de la serie sobre Moria Casán, que busca llevar a la pantalla distintos momentos de la vida de La One y de su extensa trayectoria en el espectáculo argentino.

La historia de Moria incluye varias décadas de cine, teatro y televisión, además de su relación con algunas de las figuras más importantes del país. En ese recorrido, Susana Giménez ocupa un lugar inevitable por los años que compartieron y por el peso que ambas tuvieron en la cultura popular argentina.

Más allá de las versiones de enfrentamiento, Moria sostiene que no existe una enemistad entre ellas. Su vínculo quedó marcado por una etapa específica de sus vidas, cuando las dos comenzaban a convertirse en las grandes divas que luego dominarían el espectáculo argentino.