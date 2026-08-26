Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con su nueva película en Netflix: “Lo dejamos acá”.

Ricardo Darín y Diego Peretti vuelven a compartir pantalla casi dos décadas después de “La señal” en “Lo dejamos acá”, la nueva película argentina de Netflix.

El filme tendrá su premiere mundial en el Festival de San Sebastián antes de llegar a la plataforma.

De qué trata Lo dejamos acá

La historia sigue a un psicoanalista pragmático, interpretado por Darín, que pierde la fe en los métodos tradicionales de la psicología y empieza a correr los límites con sus pacientes.

Todo cambia cuando un escritor con un bloqueo creativo, interpretado por Peretti, llega a su consultorio.

Ricardo Darín y Diego Peretti arrasan con su nueva película en Netflix: “Lo dejamos acá”. Alan Roskyn / Netflix

El vínculo entre ambos personajes abre una zona cada vez más difusa entre terapeuta y paciente, en un thriller psicológico de 97 minutos.

Dirigida por Hernán Goldfrid.

Producida por Kenya Films (Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak).

Elenco: Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

Marca el regreso de Darín al cine tras “Argentina, 1985”.

Cuándo se estrena Lo dejamos acá en Netflix

La película tendrá su premiere mundial en la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se realiza en España entre el 18 y el 26 de septiembre. Darín, además, es la imagen oficial de esta edición del festival.

Después de su paso por el certamen español, “Lo dejamos acá” llegará a Netflix a nivel global el 16 de octubre. Se trata de la primera producción de Kenya Films pensada de forma exclusiva para el catálogo digital de la plataforma, a diferencia de trabajos previos de la productora como “La odisea de los giles” y “El amor menos pensado”.

El festival español ya le había otorgado a Darín el Premio Donostia en 2017, su máxima distinción honorífica. Este año, además, el actor es la imagen oficial de la 74ª edición, lo que suma un dato simbólico a su regreso al certamen con una película propia.

La ficha técnica del filme incluye la dirección de fotografía de Rodrigo Pulpeiro, la edición de Andrés Quaranta, el diseño de producción de Daniel Gimelberg, el vestuario de Jam Monti, el sonido de Martín Porta y la música original de Roque Baños. Con una duración de 97 minutos, la producción apunta a ser uno de los estrenos más comentados del año en el catálogo local de Netflix.

El proyecto también marca un antecedente para el mercado argentino de streaming: Kenya Films, la productora de los Darín, venía de trabajar en circuitos cinematográficos tradicionales y ahora suma un título pensado desde el inicio para el consumo digital.

En conclusión, el reencuentro de Darín y Peretti llega con el respaldo de un festival internacional de primer nivel y confirma la apuesta de Netflix por el cine argentino dentro de su línea de producciones locales.