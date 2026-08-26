Marta Fort se enfureció cuando le hablaron de la plata de su padre y fue tajante: “A la gente le gusto por no tener filtro”.

Marta Fort, hija del empresario chocolatero Ricardo Fort, tiene 22 años y este miércoles debutará como conductora de Fort Night Show , el nuevo ciclo del canal de streaming Blender que será a las 21.30h horas.

En medio de la entrevista de lanzamiento, se enfureció cuando le preguntaron por el dinero de su familia y fue tajante sobre el tema que la persigue desde chica.

Por qué Marta Fort se enoja cuando le hablan de plata

Desde los 14 años, Marta responde preguntas sobre la fortuna que heredó, sobre su papá y sobre la plata de la familia Fort. Según contó, el tema le resulta agotador.

Marta explicó que, más allá del dinero heredado, su forma de ser se construyó con aportes de personas de distintos entornos y economía s. Por eso remarcó que su identidad no se reduce a la fortuna familiar.

Marta Fort se enfureció cuando le hablaron de la plata de su padre y fue tajante: “A la gente le gusto por no tener filtro”. Instagram / @martacfort

Responde preguntas sobre la herencia desde los 14 años.

Se define como “una mujer simple que te puede hablar de todo” .

Asegura que nunca actúa un personaje, ni en cámara ni fuera de ella.

El debut de Marta Fort en Fort Night Show

El nuevo ciclo se emite por Blender, la plataforma de streaming de Cale Group Media, y salió al aire este miércoles a las 21:30. Marta lo asumió como conductora principal, un paso más en su carrera después de sus años como creadora de contenido e influencer.

Según explicó, la clave de su vínculo con el público pasa por la autenticidad: habla igual en cámara que fuera de ella y no edita la imagen que muestra en redes ni en televisión.

También contó un detalle poco conocido de su historia familiar: de chica muchos la llamaban “Martita” porque Marta era el nombre de su abuela, esposa de Felipe Fort, fundador de la fábrica de chocolates Felfort. Hoy prefiere que la llamen Marta, aunque reconoce que es “un nombre pesado” por lo que representó su abuela en la familia.

A sus 22 años, Marta podría optar por un camino más cómodo y vivir del lujo que heredó de su padre. Sin embargo, eligió construir su propia carrera en los medios , primero como creadora de contenido y ahora como conductora de un ciclo propio.

En este sentido, remarcó que su forma de vincularse con la audiencia no pasa por un personaje armado para las cámaras. Marta destacó que habla siempre igual tanto deltante como fuera de las cámaras.

Marta también se refirió al peso mediático que sigue teniendo la figura de su padre, Ricardo Fort, a más de una década de su muerte. Si bien reconoce que ese legado abrió puertas, insiste en que buscó construir una identidad propia por fuera de la herencia y del dinero familiar.

En conclusión, Marta Fort busca correrse del lugar de heredera para construir un perfil propio como conductora, aunque el apellido Fort y la pregunta por el dinero sigan apareciendo en cada entrevista que da.