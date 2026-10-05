En las sierras de Córdoba se encuentra Ascochinga, una pequeña localidad que se destaca por sus paisajes naturales, sus calles tranquilas y una historia vinculada al turismo y a algunas figuras internacionales.

Con menos de 500 habitantes, el pueblo se convirtió en una alternativa para quienes buscan alejarse de los destinos más concurridos de la provincia.

Rodeado de sierras y abundante vegetación, Ascochinga ofrece distintos atractivos para disfrutar al aire libre. Entre ellos se destacan sus cascadas, arroyos y senderos, que permiten recorrer algunos de los paisajes más característicos de la región.

Además, tiene una gran particularidad que forma parte de su historia: fue visitado por John F. Kennedy, quien llegó a la localidad antes de convertirse en presidente de Estados Unidos.

Ascochinga, el pueblo cordobés que visitó John F. Kennedy

Uno de los episodios más llamativos de la historia de Ascochinga está relacionado con John F. Kennedy. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Kennedy visitó la localidad durante un viaje por la Argentina junto a su familia.

La visita marcó un antes y un después en el pueblo y, hasta el día de hoy, es recordada con una placa ubicada en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, un emblema del lugar, que conmemora el paso de Kennedy por la localidad durante los años 40.

La presencia del futuro mandatario estadounidense quedó vinculada a la historia turística de la zona, que durante décadas fue elegida como lugar de descanso por familias argentinas y visitantes extranjeros.

Ascochinga, Córdoba. Turismo Córdoba.

Las cascadas y los paisajes naturales de Ascochinga

Uno de los principales atractivos naturales de Ascochinga se encuentra a pocos kilómetros del pueblo: Tres Cascadas, un balneario natural de aguas cristalinas que se convirtió en una de las opciones más elegidas para disfrutar del paisaje serrano y pasar el día en contacto con la naturaleza.

La zona también ofrece alternativas para quienes buscan actividades al aire libre. El río Ascochinga atraviesa la localidad y, junto con el río Carapé, forma parte de un entorno ideal para caminar, descansar y disfrutar de sus márgenes durante los días de calor.

Además, la villa cuenta con una reserva natural de bosque serrano autóctono, donde se pueden realizar caminatas y trekking. Para quienes prefieren las vistas panorámicas, otra opción es ascender al cerro Ascochinga o visitar el Mirador de La Cruz, un recorrido de menor dificultad que también permite apreciar el paisaje de las Sierras Chicas.

Ascochinga, Córdoba. Turismo Córdoba.

Qué hacer en Ascochinga

Ascochinga ofrece distintas alternativas para disfrutar de una escapada entre las Sierras Chicas. Una de las opciones es recorrer sus postas históricas y conocer edificios emblemáticos como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y Pueblo Estancia La Paz, rodeado por jardines diseñados por el paisajista Carlos Thays.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, la localidad permite realizar caminatas, trekking y cabalgatas por sus paisajes serranos. También se puede visitar el Barrio Parque, perteneciente a la Fuerza Aérea, donde se encuentra un ejemplar de liquidámbar de más de un siglo de antigüedad.

Otra alternativa es acercarse al Mirador de La Cruz para disfrutar de una vista panorámica de la zona o recorrer los alrededores del río Ascochinga y el río Carapé, dos espacios ideales para descansar y pasar el día en contacto con la naturaleza.

Ascochinga, Córdoba. Turismo Córdoba.

Una gastronomía imperdible

La gastronomía es otra de las opciones para disfrutar durante una visita. Entre los lugares destacados se encuentra Puesto Roca, ubicado cerca de la iglesia, además del Bar Serrano.

Otra alternativa es Pueblo Estancia La Paz, que cuenta con un rincón criollo y una propuesta de té para quienes buscan hacer una pausa y disfrutar del entorno del histórico establecimiento.

Cómo llegar a Ascochinga

Ascochinga se encuentra a unos kilómetros de la ciudad de Córdoba y es de fácil acceso tanto en auto como en colectivo. Quienes viajen en vehículo pueden llegar por la ruta E-53 o la RN 9 y continuar por la ruta E-66 hasta la localidad.