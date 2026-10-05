A pesar del paso del tiempo, Madonna ha logrado mantenerse vigente gracias a un estilo de vida saludable marcado por una exigente actividad física y una intensa rutina de entrenamiento.

La cantante estadounidense de 68 años, ha explicado en reiteradas oportunidades qué tipo de ejercicios la condujeron a mantenerse en forma y los hábitos de alimentación que optó por seguir, entre los que se incluyen una dieta macrobiótica.

Recientemente, la “reina del Pop” reveló cuáles fueron las prácticas que decidió reemplazar por no ser convenientes para su cuerpo a sus casi 7 décadas y dio a conocer las alternativas que eligió para mantenerse activa.

¿Cuál es la rutina de ejercicio que adoptó Madonna a sus 68 años?

Una de las últimas apariciones públicas de Madonna que trascendieron a nivel global fue el pasado 19 de julio de 2026, en el show del entretiempo de la final del Mundial de la FIFA que tuvo lugar en Nueva York.

El espectáculo que brindó la artista estadounidense dio que hablar por su gran estado físico a los casi 70 años. A lo largo de su carrera, la artista debió sostener una preparación física intensa que le permitiera mantenerse en equilibrio para afrontar el desgaste propio de los ensayos, las coreografías y las giras.

Sin embargo, reconoció que el desgaste físico acumulado en el último tiempo, y el propio avance del tiempo, la condujeron a modificar la forma en que entrena.

A lo largo de su carrera, la artista debió sostener una preparación física intensa que le permitiera mantenerse en equilibrio para afrontar el desgaste propio de los ensayos, las coreografías y las giras. (Fuente: Shutterstock)

En una entrevista con Interview publicada en junio de 2026, explicó que debió dejar los ejercicios de mayor impacto porque sus articulaciones ya no toleraban el mismo nivel de exigencia.

Entre las prácticas que abandonó mencionó los saltos en trampolín y determinados ejercicios cardiovasculares de baile.

El cambio no significó dejar de entrenar, sino buscar alternativa de menor impacto. Actualmente, según sus propias declaraciones, utiliza bicicletas Peloton, una VersaClimber, para andar al aire libre y continúa bailando.

¿Cuál es la dieta macrobiótica que popularizó Madonna?

La cantante habló en reiteradas oportunidades sobre su manera de alimentarse y su vínculo con la alimentación macrobiótica.

Se trata de un tipo de dieta que suele priorizar cereales integrales, verduras, legumbres, entre otros alimentos de origen vegetal. En las descripciones de su alimentación aparecen productos como:

quinoa

brócoli

calabaza

zanahoria

frutos secos

semillas

Casi dos década atrás, en una entrevista concedida para Larry King en CNN en 2002, habló específicamente de su alimentación y respondió qué tipo de comida elegía cuando quería hacer una excepción.

Por aquel entonces reveló que su permitido eran las tostadas con mermelada de frutilla. Madonna las mencionó como uno de sus principales gustos dentro de la alimentación macrobiótica.