Con apenas 300 habitantes, La Carolina es uno de los pueblos argentinos que recibió el reconocimiento de ONU Turismo en 2023, cuando fue distinguido entre los mejores destinos rurales del mundo. Ahora, busca preservar su entorno natural, sus calles empedradas y su tranquilidad mediante la peatonalización de sus calles.

Además de su reconocimiento internacional, La Carolina tiene otra particularidad: es el pueblo ubicado a mayor altitud de la provincia de San Luis. Se encuentra a unos 1.610 metros sobre el nivel del mar, al pie del cerro Tomolasta, en el corazón de las Sierras Centrales. Su ubicación entre cerros, valles y ríos le aporta uno de los principales atractivos naturales de la localidad.

Al igual que La Cumbrecita, en Córdoba, y Purmamarca, en Jujuy, la localidad puntana promueve los recorridos a pie o en bicicleta para mejorar la experiencia de los visitantes y fomentar un turismo más sostenible.

La Carolina, San Luis. Instagram @lacarolina_turismo / @argentineandos

Ubicado a 86 kilómetros de la ciudad de San Luis y a 180 kilómetros de Merlo, el pueblo busca fortalecer el vínculo entre los turistas y la comunidad local, al mismo tiempo que contribuye a reducir la contaminación y el ruido provocados por los vehículos.

Durante la temporada alta, los fines de semana los vehículos deben permanecer estacionados en la entrada del pueblo, donde se abona un arancel. Las embarazadas y las personas con discapacidad o movilidad reducida pueden ingresar en auto con una autorización de la oficina de informes turísticos.

El intendente de La Carolina, Ranulfo Villegas, destacó los resultados de la medida: “Logramos mejorar la experiencia del visitante y la calidad de vida de nuestros habitantes, además de generar nuevos puestos de trabajo”.

La Carolina, San Luis. Instagram @lacarolina_turismo / @argentineandos

Qué hacer en La Carolina: minas de oro, trekking y cabalgatas

La Carolina ofrece propuestas para disfrutar en familia y conocer la historia de la localidad, marcada por la antigua actividad minera. Una de las experiencias más conocidas es convertirse en “Minero por un día”, una actividad que permite visitar una antigua mina de oro y acercarse a las técnicas tradicionales de extracción.

Otra alternativa es recorrer el río Amarillo, donde los visitantes pueden conocer los métodos que se utilizaban para buscar oro.

El pueblo también tiene un vínculo especial con la literatura: allí vivió el poeta y filósofo Juan Crisóstomo Lafinur. Su historia se puede conocer en el museo dedicado a su figura.

La Carolina, San Luis. Instagram @lacarolina_turismo / @argentineandos

Entre las demás actividades disponibles se encuentran el arreo de llamas, las cabalgatas, el rappel y el trekking. También se puede visitar la Gruta de Inti Huasi, un sitio arqueológico vinculado con la presencia de antiguos habitantes de la región, entre ellos grupos asociados con la cultura Ayampitín.

Además, La Carolina forma parte del Programa Pueblos Auténticos, una iniciativa que reconoce localidades que conservan su identidad a través de la arquitectura, las tradiciones, la gastronomía, los paisajes y la historia.

Cuánto cuesta viajar a La Carolina desde Buenos Aires

Una de las opciones para llegar a La Carolina desde Buenos Aires es viajar en micro hasta la ciudad de San Luis y continuar desde allí hacia el pueblo.

Según los precios publicados en Plataforma 10, los pasajes de Buenos Aires a San Luis oscilan entre $100.000 y $152.000. El valor final depende de la empresa, el servicio y la fecha elegida.

Una vez en la capital puntana, hay que recorrer unos 80 kilómetros hacia el norte por la Ruta Provincial N.º 9. En auto, el trayecto dura aproximadamente una hora y diez minutos.

La Carolina, San Luis. Instagram @lacarolina_turismo / @argentineandos

También existe la posibilidad de viajar en transporte público desde San Luis Capital. Los colectivos hacia La Carolina salen todos los días a las 6.15 y a las 17, mientras que los servicios de regreso parten a las 8.45 y a las 17.

El pasaje entre San Luis Capital y La Carolina cuesta $5.800, de acuerdo con la información disponible. Para consultar las tarifas y las frecuencias actualizadas, se puede ingresar al sitio oficial de transporte de San Luis.

Cuáles son los pueblos peatonales más conocidos del mundo

La Carolina se suma a la tendencia de destinos que priorizan los desplazamientos a pie para preservar su patrimonio y ofrecer una experiencia turística diferente.

Entre los ejemplos internacionales se encuentra la medina de Fez, en Marruecos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Su entramado histórico de calles estrechas conserva gran parte de su carácter tradicional.

También se destaca Venecia, en Italia, una ciudad construida sobre numerosas islas y conectada por puentes, donde el centro histórico se recorre principalmente a pie o mediante transporte acuático.

En Grecia, la ciudad medieval de Rodas conserva calles angostas y empedradas que invitan a recorrer su patrimonio histórico caminando.

Estos destinos comparten con La Carolina la apuesta por proteger sus características originales y favorecer una forma de turismo que permita disfrutar del entorno con mayor tranquilidad.