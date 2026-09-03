Ezcaray fue nombrada "Primera villa turística de La Rioja" por sus paisajes de ensueño. Imagen: Pixabay.

Ezcaray, una encantadora localidad situada en la Sierra de la Demanda, ha alcanzado el estatus de uno de los destinos más apreciados en España, tras ser reconocida por la Organización Mundial del Turismo (UN Tourism), perteneciente a la ONU, como uno de los Best Tourism Villages a nivel global. Este galardón resalta a aquellos pueblos que fomentan el turismo sostenible y que preservan su patrimonio cultural, natural y social.

Con algo más de 2000 habitantes, Ezcaray integra historia, naturaleza y una gastronomía excepcional. Su arquitectura tradicional, sus festivales y la calidez de su población le han otorgado el título de “primera villa turística” de La Rioja, convirtiéndolo en un destino ideal para aquellos que buscan el relax, actividades al aire libre o una experiencia culinaria genuina.

Escapadas: el Palacio del Ángel es una de las edificaciones más simbólicas de Ezcaray. (Foto: Wikimedia).

Historia y legado cultural de Ezcaray

El corazón histórico de Ezcaray está marcado por la majestuosa iglesia de Santa María la Mayor, construida entre los siglos XII y XVI. Este templo, declarado Monumento Histórico-Artístico, destaca por su estilo gótico aragonés, sus torres cilíndricas y su imponente balconada con escudos de antiguos señores. En su interior, las bóvedas de crucería y los medallones revelan el esplendor arquitectónico de una época.

Otro símbolo del pueblo es la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, del siglo XVIII, junto al edificio del tinte, conocido como El Fuerte. Ambos representan el pasado industrial de la villa, que supo combinar tradición textil, artesanía y desarrollo turístico.

Ezcaray es un encantador pueblito de La Rioja que se nutre del turismo. Fuente: archivo.

¿Qué ver y hacer en Ezcaray? Guía esencial

Estación de esquí de Valdezcaray : situada a 14 km del casco urbano, es ideal para los amantes del deporte y la naturaleza.

Gastronomía riojana : restaurantes y bares ofrecen desde cocina tradicional hasta propuestas de autor con productos locales y vinos reconocidos.

Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara : edificio histórico que conserva la esencia industrial del siglo XVIII.

Rutas por la Sierra de la Demanda : senderos, bosques y cumbres de más de 2000 metros rodean el valle del Oja.

Iglesia de Santa María la Mayor : obra maestra gótica que combina elementos románicos y platerescos.

Eventos y festivales: Ezcaray celebra jornadas micológicas, festivales de jazz y actividades culturales durante todo el año.

Cómo llegar a Ezcaray en auto: las mejores rutas y consejos prácticos

Ezcaray se ubica al suroeste de La Rioja, en el valle del Oja. Entre montañas, historia y hospitalidad, Ezcaray se consolida como uno de los destinos rurales más encantadores y sostenibles del país, un lugar donde el tiempo parece detenerse y la naturaleza invita a quedarse.

Llegar en coche es sencillo desde varias ciudades: