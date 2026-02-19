Alrededor de las 8 de la mañana de este jueves, Mar del Plata amaneció con un sismo grado III. Se trató de un movimiento sísmico perceptible en varios puntos de la ciudad balnearia, sobre todo, en el interior de los edificios, lo que generó el susto de muchos de los vecinos que comenzaban con sus actividades diarias. Según los primeros datos reportados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la actividad sísmica fue de una magnitud aproximada de 4,9 y ocurrió exactamente a las 8:16 horas. El primer organismo en confirmar la noticia fue el Instituto Nacional de Prevención Sísmica a través de su página oficial, donde se detalló de lo ocurrido durante esta mañana. “Sismo sentido con epicentro en Mar Argentino”, señaló el instituto. Además, señalaron que se trató de un sismo muy débil, según la escala, se trató de uno de intensidad III. “Lo perciben algunas personas en reposo”, indicaron como posible efecto o consecuencia. Del mismo modo, explicaron que el sismo de grado III “se percibe en el interior de los edificios". Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente y las vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar“. Asimismo especificaron que los lugares que lo percibieron fueron Mar del Plata y Sierra de los Padres, Buenos Aires. Noticia en desarrollo.