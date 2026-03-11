!! otra opción de titulo: Menor Coste, Sport Club y Riadigos: las empresas que llegarán al nuevo polo comercial de Rumencó En medio del crecimiento inmobiliario del corredor sur de Mar del Plata, el barrio privado Rumencó se perfila como uno de los principales polos de desarrollo de la ciudad y suma nuevos proyectos de gran escala. Allí avanzan dos megaproyectos vinculados al crecimiento de la zona: un centro comercial de usos mixtos sobre la avenida Jorge Newbery y un complejo residencial en medio del bosque con 140 departamentos y una inversión de u$s 50 millones. Las iniciativas, impulsadas por un grupo de empresarios marplatenses con Interurban a cargo del asesoramiento y la comercialización, buscan acompañar la expansión de barrios privados y la creciente demanda de servicios y vivienda en el sur de la ciudad. “Está habiendo una explosión en la zona sur. Rumencó es uno de los barrios más consolidados de Mar del Plata y sigue creciendo, con nuevas necesidades de servicios y vivienda”, explicó Ignacio Nieves Piazza, presidente de Interurban, en diálogo con este medio. El primero de los proyectos es Plaza Rumencó, un centro comercial a cielo abierto que se construirá sobre un predio de cinco hectáreas ubicado en el acceso al barrio, con 500 metros de frente sobre la avenida Jorge Newbery. El emprendimiento busca funcionar como una nueva centralidad urbana para la zona sur, con una propuesta orientada principalmente a cubrir necesidades cotidianas de los residentes. La primera etapa contempla 50 locales comerciales, 100 oficinas y más de 750 cocheras, con una inauguración estimada hacia fines de 2027. La propuesta también incluirá oficinas modulables, estudios profesionales y espacios de esparcimiento, con el objetivo de generar actividad durante todo el día y no sólo en horarios de consumo. “El objetivo es acercar servicios a la gente que se mudó a la zona sur en los últimos años. No es un shopping tradicional, sino un downtown para resolver necesidades del día a día”, señaló Nieves Piazza. En paralelo, dentro del barrio privado Rumencó avanza Terrazas de Rumencó, un desarrollo residencial que demandará una inversión de u$s 50 millones. El proyecto se implantó en un predio de 3,2 hectáreas con fuerte presencia de vegetación, donde se preservarán 24.000 m2 de áreas verdes y jardines. El complejo contará con 140 unidades residenciales distribuidas en tres módulos más un edificio de amenities, con tipologías de dos, tres y cuatro ambientes y superficies que van desde 47 m2 hasta unidades de más de 350 m2 totales. La propuesta busca integrar la arquitectura con el bosque existente. Para ello, los edificios tendrán una configuración escalonada que generará amplias terrazas con vistas a las copas de los árboles. El proyecto fue lanzado comercialmente a fines de 2024 y ya registra un 60% vendido del primer módulo, con unidades que comenzaron a comercializarse desde u$s 150.000. En palabras de Nieves Piazza, el perfil de comprador combina inversores y residentes locales: “El comprador típico es un empresario marplatense al que le fue bien y busca mudarse a la zona sur en busca de tranquilidad. También hay quienes compran para los hijos o para inversión”, detalló. Entre los factores que impulsan la demanda, el directivo mencionó el repunte del mercado inmobiliario durante el último año y el regreso del interés por el ladrillo como refugio de valor: “El 2025 fue un año récord en escrituras y vemos que mucha gente vuelve al real estate buscando una inversión segura”, finalizó.