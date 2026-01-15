La Basílica de la Sagrada Familia, ícono arquitectónico de Barcelona, se encuentra en medio de una ambiciosa remodelación que no solo respeta el legado de Antoni Gaudí, sino que lo lleva a su máxima expresión.

El proyecto avanza a buen ritmo y tiene como objetivo completar la torre central dedicada a Jesucristo, que será la más alta de la basílica. Esta culminación marcará un hito histórico coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí en 2026.

La Sagrada Familia no para de crecer y se convierte en la iglesia más alta del mundo

En los últimos días se instaló el cuarto brazo horizontal de la cruz que coronará la torre de Jesucristo , tras haber colocado el tercero hace unas semanas y el núcleo central anteriormente. Cada brazo, diseñado con la característica geometría de doble giro ideada por Gaudí, pesa 12,8 toneladas y mide aproximadamente 4,40 metros por lado.

Cuando esté terminada, la cruz tendrá 17 metros de altura, similar a un edificio de cinco pisos, y 13,5 metros de ancho. La torre completa alcanzará 172,5 metros, superando cualquier otra iglesia en el mundo y convirtiéndose en el punto más alto del skyline barcelonés, aunque unos metros por debajo de Montjuïc, tal como Gaudí lo había previsto: “la obra del hombre no debe sobrepasar la obra de Dios”.

¿Cuándo se inaugurará?

La cruz que coronará la torre se construye con cerámica blanca esmaltada y vidrio, materiales que reflejan luz y resisten la intemperie. Además, se instalarán focos en las torres de los Evangelistas y Apóstoles para iluminarla de noche, cumpliendo el deseo de Gaudí de que brillara tanto de día como de noche.

En el interior se colocará la escultura del Agnus Dei, obra del artista italiano Andrea Mastrovito, siguiendo el diseño original del arquitecto catalán. La inauguración oficial está prevista para junio de 2026, y se espera la presencia del papa León XIV en la ceremonia.

La historia de la Sagrada Familia

La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882 y se prolongó por más de 140 años. Diseñada por Antoni Gaudí, la basílica es considerada su obra maestra inacabada y uno de los símbolos más reconocibles de Barcelona. Su diseño incluye 18 torres: 12 dedicadas a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María y la más alta, a Jesucristo.

A pesar de interrupciones históricas como la Guerra Civil española, la obra continuó gracias a donaciones y se estima que estará completamente terminada en 2026. Con capacidad para 13.000 personas y un diseño en forma de cruz, la Sagrada Familia es hoy uno de los monumentos más visitados del mundo.