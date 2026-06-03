La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 4 de junio de 2026 a Santa Noemí y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | Santa Noemí (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa Noemí?

Noemí, conocida por muchos como Santa Noemí, es un personaje del Antiguo Testamento y suegra de Rut. Junto a su esposo Elimélec y sus dos hijos salió de Belén hacia Moab a causa de una hambruna.

Tras quedar viuda y perder a sus hijos, decidió regresar a Belén; Rut la acompañó con un voto de fidelidad: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. Noemí llegó a llamarse a sí misma Mara por su amargura, pero mantuvo la esperanza en Dios.

Con prudencia y fe, Noemí guio a Rut hasta su unión con Booz, de cuya descendencia surgiría el rey David. Por ello es recordada como ejemplo de confianza en Dios, sabiduría y lealtad familiar en la historia bíblica.

Para aquellos que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

femenino

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devoción por

Dios

Santoral del día | Santa Noemí (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 4 de junio de 2026

El 4 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, destacando la figura de San Francisco Caracciolo, un santo del siglo XVII conocido por su dedicación a la vida contemplativa y su labor en la fundación de la Orden de los Clérigos Regulares de la Madre de Dios.

Asimismo, se conmemorará a San Gualtero de Servigliano, un santo del siglo XIII cuya vida estuvo marcada por el servicio a Dios y a su comunidad. La devoción hacia él ha perdurado a lo largo de los siglos, siendo recordado por su ejemplo de fe y humildad.

Entre los santos que se celebran en esta fecha también se encuentran figuras como San Metrófano de Bizancio y San Optato de Milevi, ambos del siglo IV, así como San Petroc de Cornualles del siglo VI. La celebración incluye también a San Quirino de Sisak del siglo IV y a los santos Nicolás y Trano del siglo XII, todos los cuales han dejado un legado espiritual en la tradición católica.

La oración para Santa Noemí:

Santa Noemí, mujer fiel y valiente, ejemplo de confianza en Dios: intercede por mí y por mi familia; enséñanos a permanecer unidos en la prueba, a acoger con amor y a vivir con esperanza. Que el Señor convierta nuestra amargura en alegría, nos conceda paz en el hogar y fortaleza en el camino. Ruega por las suegras, por las nueras y por todos los hogares, para que reine el respeto y la unidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.