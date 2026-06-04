Este viernes, 5 de junio de 2026, la Iglesia católica celebra a Beato Fernando de Portugal, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Beato Fernando de Portugal fue hijo de Juan I y se destacó por dedicar desde joven sus rentas al rescate de cautivos cristianos de manos sarracenas.

Santoral del día | Beato Fernando de Portugal (foto: Pixabay).

¿Quién fue Beato Fernando de Portugal?

Beato Fernando de Portugal fue hijo de Juan I de Portugal, lo que señala su origen en la familia real.

Desde muy joven empleó sus rentas personales para rescatar a cautivos cristianos en manos sarracenas, asumiendo ese esfuerzo de manera directa.

Su trayectoria se caracterizó por la caridad y la dedicación al rescate de prisioneros, poniendo sus bienes al servicio de los necesitados.

Para aquellos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | Beato Fernando de Portugal (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 5 de junio de 2026

El 5 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos que han dejado una huella significativa a lo largo de la historia. Entre ellos destaca el Beato Sancho de Córdoba, del siglo IX, conocido por su vida en servicio a la fe y su dedicación al sacerdocio. Su culto es un recordatorio de la importancia de la espiritualidad en la vida diaria.También se rinde homenaje a los Santos Eoban y compañeros, mártires del siglo VIII, quienes dieron su vida en la defensa de la fe cristiana. Su valentía y sacrificio continúan inspirando a generaciones de creyentes. Junto a ellos, se recuerda a San Bonifacio de Crediton, una figura clave en la evangelización de Alemania y precursor de la construcción de la Iglesia en esa región.La celebración incluye, además, a San Doroteo de Tiro, un mártir del siglo IV y a San Pedro Spanò y San Franco de Assergi, ambos del siglo XII, quienes dedicaron sus vidas al servicio de Dios y de la comunidad. Por último, se recuerda a San Eutiquio de Como y San Ilidio de Arvernia, del siglo VI e IV respectivamente, quienes son venerados por su contribución a la difusión del cristianismo en sus épocas.

La oración para Beato Fernando de Portugal:

Lo siento, no dispongo del texto exacto de la oración al Beato Fernando de Portugal.