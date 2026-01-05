La Sagrada Familia de Barcelona se podrá visitar a mitad de precio durante todo el 2026: así puedes sacar los tickets. Imagen: archivo.

La Sagrada Familia ha anunciado una promoción especial para los habitantes de Barcelona. Durante todo el año 2026, los residentes en la ciudad podrán visitar el templo con un descuento del 50% en cualquier tipo de entrada. La medida busca hacer partícipes a los barceloneses de un año histórico para la basílica.

La iniciativa coincide con dos hitos importantes. Por un lado, la culminación de la torre de Jesús, la última de las torres centrales del templo. Por otro, la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que falleció el 10 de junio de 1926. La Junta Constructora considera que estos acontecimientos convierten el año en una ocasión especialmente significativa para la ciudad y sus habitantes.

Descuentos del 50% para visitar la basílica de Gaudí

La promoción estará vigente desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026. Se aplicará sobre el precio general de las entradas individuales, según la disponibilidad de aforo en cada momento. Los residentes podrán acceder a todas las modalidades de visita con el descuento aplicado.

Entre las opciones incluidas están la entrada básica al templo, la visita con acceso a las torres, la visita guiada solo a la basílica y la visita guiada con acceso a las torres. Las entradas con descuento son nominativas, personales e intransferibles. Se puede adquirir un máximo de nueve entradas por reserva, y no hay limitación en el número de visitas anuales que puede realizar cada persona.

La Sagrada Familia es la gran obra de Gaudí al mundo (Fuente: Shutterstock)

¿Cómo comprar las entradas con descuento?

Las entradas con descuento no se venden a través de la web oficial de la Sagrada Familia. Los interesados deben realizar la solicitud enviando un correo electrónico a la dirección residents@ext.sagradafamilia.org. En el mensaje será necesario adjuntar documentación que acredite la residencia en Barcelona, como una fotocopia del DNI o del padrón municipal.

Este requisito es obligatorio tanto en el momento de la compra como el día de la visita. Todas las personas que se beneficien de la promoción deben ser residentes de Barcelona y deberán presentar nuevamente el DNI o el padrón al acceder a la basílica. La persona que realiza la reserva debe ser una de las visitantes. Los cambios o devoluciones requieren solicitud con al menos 48 horas de antelación.

La torre de Jesús convertirá el templo en el más alto del mundo

La torre de Jesús alcanzará los 172,5 metros de altura cuando esté completamente finalizada. Este hito convertirá a la Sagrada Familia en el edificio religioso más alto de Europa. La estructura estará coronada por una cruz monumental de 17 metros hecha de cristal y cerámica blanca.

La inauguración oficial de la torre está prevista para el 10 de junio de 2026, fecha exacta en la que se cumple un siglo de la muerte de Gaudí. Para entonces, la torre ya estará libre de andamios. La basílica planea celebrar una misa solemne en la que se interpretarán canciones que se cantaron durante el entierro del arquitecto. Aunque la torre de Jesús estará terminada, la culminación total de las obras del templo se prevé para 2035.