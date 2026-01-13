Córdoba se prepara para abrir Infinito Water Park, el parque acuático más grande de Argentina, con 13 hectáreas, más de 50 atracciones y 30 toboganes para disfrutar al máximo las vacaciones. Aunque su apertura estaba prevista para el 10 de enero, la fecha se reprogramó y será esta semana.

¿Cómo es Infinito Water Park?

Ubicado en la zona sur de la ciudad, sobre Av. Circunvalación entre Costanera y Autopista Córdoba–Rosario , este megaproyecto busca convertirse en un centro de entretenimiento y motor económico para la provincia. El predio tendrá capacidad para 12.500 personas en simultáneo.

Entre sus principales atracciones se destacan:

Pileta con olas artificiales : 3,5 millones de litros de agua y olas de hasta 1,8 metros gracias a impulsores de aire.

Toboganes con hasta 12 metros de altura.

Río lento de 500 metros de recorrido para relajarse.

Playas de arena con reposeras y sombrillas.

Sector VIP con propuestas gastronómicas exclusivas.

Los juegos acuáticos fueron desarrollados por Action Park Waterscapes, firma española presente en más de 30 países. Además, el parque contará con áreas temáticas para familias, jóvenes y niños, abastecimiento mediante cuatro pozos de agua subterránea y un sistema de reciclado con 10 filtraciones diarias.

Se estima que en su primera temporada recibirá 450.000 visitantes, generando un impacto económico superior a $ 67.000 millones para el turismo provincial.

¿Cuándo abre Infinito Water Park?

La inauguración oficial está prevista para jueves 15 de enero, aunque podría postergarse al viernes 16 por pronóstico de tormentas. Sin embargo, las entradas compradas para el período del 10 al 15 de enero mantendrán su validez y podrán usarse cualquier día de la temporada 2026 sin trámites adicionales. A su vez, los pases Plus incluyen seguro por lluvia.

¿Cuánto cuesta la entrada?

El parque abrirá todos los días de 9:30 a 19:00 y ofrece dos categorías de pases:

Pase Aqua Fun

Incluye flotador, reposera y sombrilla (sujeto a disponibilidad).

Adultos : $ 71.999 (de lunes a jueves) y $ 99.000 (d viernes a domingos)

Menores de 12 años: $59.000 (de lunes a jueves) y $ 79.000 (de viernes a domingos)

Pase Aqua Plus

Incluye flotador, reposera, sombrilla, estacionamiento, seguro de lluvia y combo de hamburguesa con papas y bebida.

Adultos : $ 99.000 (de lunes a jueves) y $ 115.000 (de viernes a domingos)

Menores de 12 años: $ 79.000 (de lunes a jueves) y $ 89.000 (de viernes a domingos)

Los menores de 3 años ingresan gratis y de 4 a 12 años tienen 20% de descuento. Además, hay 9 cuotas sin interés con Cordobesa + MODO, 3 cuotas con Mercado Pago y Naranja X, y 20% de descuento con ClubLaVoz los fines de semana.

Mucho más que un parque acuático

El proyecto incluye: