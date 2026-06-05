La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este sábado, 6 de junio de 2026 a San Marcelino Champagnat y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Marcelino Champagnat (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Marcelino Champagnat?

San Marcelino José Benito Champagnat Chirat fue el fundador de la Congregación de los Hermanos Maristas, también llamados Hermanitos de María. Entregó su vida a la educación de los jóvenes pobres que desconocían a su Padre Celestial.

Para esta misión fundó a los Hermanitos de María, hermanos religiosos que, al no ser sacerdotes, se dedicaron por completo a la educación de niños y jóvenes.

Su objetivo fue que los niños y jóvenes amaran y conocieran a su Santísima Madre y a su Padre Dios, mediante una educación impregnada de fe y servicio.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Marcelino Champagnat (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 6 de junio de 2026

El 6 de junio de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, comenzando con San Norberto de Magdeburgo, un destacado fundador de la orden de los Premonstratenses en el siglo XII. Su vida se recuerda por su dedicación a la reforma de la Iglesia y su labor pastoral, que marcó un hito en la historia eclesiástica.

Entre los santos que también serán celebrados ese día se encuentra San Ceracio, un mártir del siglo V y San Claudio de Condat, conocido por su vida monástica en el siglo VIII. Además, la festividad incluirá al Beato Bertrando de Udine, del siglo XIV, quien se destacó por su contribución a la iglesia en su tiempo.

La celebración del 6 de junio también rendirá homenaje a figuras como San Hilarión de Constantinopla del siglo IX y el Beato Lorenzo de Villamagna de Másculis, del siglo XVI. Esta confluencia de santos a lo largo de los siglos resaltará la rica tradición de la fe católica y su influencia en la historia de la Iglesia.

La oración para San Marcelino Champagnat:

San Marcelino Champagnat, apóstol de los jóvenes y fundador de la familia marista, tú que confiaste en la Providencia y amaste a María, nuestra Buena Madre, alcánzanos del Señor un corazón sencillo y humilde. Enséñanos a ver a Dios en todas las cosas, a trabajar con espíritu de familia y a educar con ternura, especialmente a los más necesitados. Intercede por nosotros para que, como tú, vivamos la humildad, la sencillez y la modestia y hagamos todo por Jesús y con María. Amén.