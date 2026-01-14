Un reciente informe publicado por la NASA (Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos) alertó que una construcción china generó cambios drásticos en la rotación de la Tierra por su peso.

Desde su creación hace 20 años ha generado alteraciones en el eje terrestre y los especialistas explican que podría tener consecuencias en la vida de los humanos.

La megaconstrucción china que cambió la rotación de la Tierra

La presa Tres Gargantas es una de las obras de innovación más imponentes del mundo. Está ubicada sobre el río Yangtsé en China y tiene una longitud de más de 2 kilómetros, una altura de 185 metros y una capacidad de embalse de 40 kilómetros cúbicos (40 mil millones de litros).

Un estudio realizado en 2005 por el geofísico Benjamín Fong Chao afirma que la presa influye en la rotación de la Tierra. El agua almacenada a 175 metros sobre el nivel del mar redistribuye el peso del planeta, lo que afecta su momento de inercia.

En la misma línea, Chao explicó que el efecto no solo lo producen las grandes construcciones, sino que “cualquier evento que implique movimiento de masa afecta la rotación de la Tierra, desde el clima estacional hasta la conducción de un automóvil”.

Cómo afecta la presa a la rotación de la Tierra

El geofísico explica que cuando la masa se desplaza hacia los polos, la rotación se acelera; en cambio, cuando se mueve hacia el ecuador, se ralentiza.

Las investigaciones indican que la construcción alarga cerca de 0,06 microsegundos por día. Si bien en un inicio es imperceptible para los humanos, es de suma importancia para los instrumentos científicos de alta precisión.

¿Qué función cumple la presa Tres Gargantas y para qué la construyeron?

La construcción es la central hidroeléctrica más grande del mundo y demandó cerca de 13 años de trabajo y una inversión de 180.000 millones de yuanes. Su principal función es abastecer de energía a millones de personas y controlar el caudal del río para proteger las ciudades cercanas de crecidas.

Genera cerca de 22.500 megavatios de electricidad, una cifra que puede superar la producción energética de varios países.