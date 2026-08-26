“Te voy a amar toda la vida”: el mensaje del doble parricida de Vicente López que le valió otra sanción de la Justicia.

A cuatro años del doble parricidio de Vicente López, Martín del Río, el hombre condenado a prisión perpetua por los crímenes de sus padres José Enrique del Río y María Mercedes Alonso, cometidos el 24 de agosto de 2022 en el partido bonaerense de Vicente López. El acusado tuvo una comunicación no autorizada con su familia.

Del Río fue hallado culpable por el delito de doble homicidio calificado por el vínculo, la alevosía, el uso de arma de fuego y por ser criminis causa y recibió la máxima pena. Su defensa apeló la sentencia, la Cámara de Casación Bonaerense rechazó el pedido y la siguiente instancia es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Martín del Río se comunicó con su familia y recibió una sanción

Martín del Río le envió un mail a su ex mujer desde la cárcel y la Justicia le prohibió entablar cualquier tipo de contacto. Fuentes del caso le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el correo electrónico fue enviado “hace menos de un mes”, pero se conoció en las últimas horas.

En este sentido, Cecilia Sánchez, exmujer del detenido, junto a la fiscal Marcela Semeria, solicitó una medida cautelar de protección por sufrir “una evidente perturbación a su ánimo violencia psicológica y simbólica”.

La jueza María Coelho, titular del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 del Departamento Judicial de San Isidro, dispuso la inmediata prohibición de contacto por parte del detenido con Sánchez, “por sí o a través de terceras personas y/o mediante dispositivos electrónicos (redes sociales, WhatsApp, mail, etcétera)”.

Del Río le escribió a su ex mujer y le pidió hablar con sus hijos (Fuente: Agencia NA). Agencia NA

El fallo, al que accedió la Agencia NA, sostiene que “en el caso de verificarse incumplimiento”, se radicará una denuncia por desobediencia, ilícito tipificado en el artículo 239 del Código Penal.

La comunicación del parricida de Vicente López con su familia

“Hola amore de mí vida. ¿Cómo estás? Cómo andan los chicos? Te cuento que logré abrir el mail mío y poder buscar sus contactos. Te cuento que estoy trabajando con nuevos abogados para poder probar mí inocencia y todas las barbaridades que ocurrieron en el juicio y en Casación”, comienza el texto redactado por el asesino, quien se encuentra alojado en la Unidad N.º 48 de San Martín. El detenido anheló que “esto se resuelva lo más rápido posible para poder lograr su libertad y que se investigue realmente que pasó” y sostuvo que “quiere escribirle a los chicos”.

“Te pido que me pases sus celus así les escribo ,quiero saber de ellos poder hablarles y poder estar en contacto. Te cuento que acá soy el promotor de salud del pabellón me ocupo de la salud de la población que los atienda que los operen, dentistas, todo y a la tarde armé un taller de fabricación de aberturas de aluminio”, manifestó el homicida.

A la vez reiteró: “Quiero lograr mí libertad, no doy más. Como te dije cuando vinieron: yo voy a demostrar mi inocencia aunque sea lo último que haga en mi vida”. “Yo los amo, son mi familia, son mis grandes amores. Te dejo el celu que tengo acá así cuando quieran me escriben o llaman. Flaca te voy a amar toda la vida. Besos”, finalizó.