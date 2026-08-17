El delito de la extorsión se mantiene al alza en México y para el cierre del semestre ya se ubicó en su punto más alto de los últimos 11 años, de acuerdo con un estudio realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El estudio del organismo patronal detalla que con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los seis primeros meses de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas, un incremento anual de 9.17%.

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A esto se suma que de acuerdo con estimaciones del Inegi, 97% de las extorsiones no se denuncia ni se registra, por lo que la cifra negra es mucho mayor al dato oficial.

Resultados del análisis

La Coparmex señaló que los resultados del estudio confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades, por lo que urgieron a aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

De enero a junio de 2026 la extorsión aumentó en 551 víctimas, frente al mismo periodo de 2025. El incremento se extiende por todo el país: 19 entidades registraron un aumento entre enero-junio de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, y 12 alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años.

El estudio destaca que la mayor concentración de incidencias ocurre en Morelos, Tabasco y el Estado de México.

En este mismo sentido, Coparmex advirtió que la concentración territorial también es significativa, pues 10 de los 20 municipios con mayor tasa se ubican en sólo 2 entidades: Guanajuato, con 5 municipios, y Ciudad de México, con 5 alcaldías.

“El municipio con la tasa más alta del país es Cuautla, Morelos, con 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes”, añade el sindicato patronal.

Avance del crimen

Otro hallazgo del análisis de Coparmex, es que en el acumulado del semestre, de acuerdo con la nueva metodología “Registro Nacional de Incidencia Delictiva”, 7 de cada 10 extorsiones son a distancia, mediante internet, redes sociales o teléfono, mientras que 2 de cada 10 son presenciales y el resto corresponde a tentativas.

Además, 13 entidades superan el promedio nacional de 14% en tentativas, lo que también refleja diferencias en la adopción del nuevo criterio de registro.

Por otra parte, los datos del SESNSP apuntan a que la extorsión se mantuvo como el único delito que creció en el primer semestre, en contraste con otros delitos de alto impacto como el asesinato, homidicio doloso, entre otros.