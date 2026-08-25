El presunto feminicida permanece bajo custodia mientras avanza la investigación por la muerte de la mujer en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Una mujer murió violentamente el sábado 22 de agosto dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, mientras se encontraba en una jornada de visitas. El cuerpo fue encontrado en una celda del pabellón 13, en un hecho que ahora es investigado por las autoridades y que generó nuevos interrogantes sobre los controles de seguridad dentro del centro penitenciario.

La víctima había ingresado al penal para visitar a un hombre privado de la libertad, quien posteriormente habría reconocido ante funcionarios del Inpec su responsabilidad en lo ocurrido. El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, mientras el Ministerio de Justicia ordenó revisar los protocolos aplicados durante las visitas.

¿Quién es el hombre señalado por el asesinato?

El interno identificado por El Tiempo es William Rafael Martínez Alvarino, de 45 años, oriundo de Talaigua Nuevo, Bolívar. De acuerdo con el expediente consultado por ese medio, actualmente cumple una condena de 21 años y cuatro meses de prisión, impuesta en 2018 por el intento de feminicidio de quien era entonces su pareja.

El antecedente se remonta al 30 de octubre de 2015, cuando Martínez Alvarino habría perseguido con una navaja a la madre de sus tres hijos en el sur de Bogotá. Según la investigación, la mujer sufrió más de 20 heridas en distintas partes del cuerpo, entre ellas el rostro, cuello, brazos y abdomen.

La víctima sobrevivió con lesiones permanentes y, según el expediente, llegó a ser trasladada a una casa de refugio como medida de protección. La agresión, además, se habría producido pese a que existía una orden de alejamiento contra el entonces agresor.

El caso volvió a poner bajo la lupa los protocolos de seguridad para las visitas en establecimientos penitenciarios (Fuente: Shutterstock).

El antecedente de violencia que lo llevó a prisión

Durante el proceso judicial, la defensa de Martínez Alvarino intentó presentar el episodio como una riña y un caso de violencia intrafamiliar. Sin embargo, esa argumentación no fue aceptada por el juez, quien terminó enviándolo a prisión.

El hombre había solicitado prisión domiciliaria el pasado 18 de agosto, pocos días antes del nuevo hecho, pero la petición fue rechazada . Ahora permanece aislado mientras las autoridades avanzan en las actuaciones correspondientes por la muerte de la mujer que lo visitaba.

Por el momento, la información oficial disponible no permite anticipar la calificación jurídica definitiva del caso. Aunque existen elementos que podrían llevar a investigar un posible feminicidio, corresponde a la Fiscalía determinar las circunstancias y establecer qué delito se configura a partir de las pruebas recolectadas.

El Ministerio de Justicia ordenó revisar los protocolos de seguridad

El crimen también abrió un interrogante sobre cómo pudo producirse una muerte violenta durante una jornada de visitas dentro de un establecimiento penitenciario bajo custodia estatal. El Ministerio de Justicia solicitó al Inpec un informe detallado y ordenó revisar de manera inmediata los mecanismos de seguridad utilizados en estos encuentros.

La revisión incluye las visitas íntimas y deberá establecer qué controles estaban operativos en el pabellón 13, cómo funcionaron los mecanismos de alerta y cuál fue el tiempo de respuesta ante la situación. El ministro de Justicia, Iván Cancino, pidió verificar específicamente el funcionamiento de elementos como los botones de pánico y otros sistemas destinados a advertir situaciones de peligro.

“ Las cárceles no son territorios sin ley ”, sostuvo el Ministerio al rechazar lo ocurrido y remarcar que, además de esclarecer el crimen, será necesario determinar qué circunstancias permitieron que sucediera.

Un antecedente similar en otra cárcel de Colombia

El caso vuelve a poner en discusión los riesgos asociados a las visitas dentro de los centros penitenciarios. En mayo de 2023, otra mujer fue asesinada durante una visita a un interno de la cárcel de Cómbita, Boyacá. El hecho involucró a un hombre que ya había sido señalado por otros crímenes contra mujeres y generó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad durante las visitas.