La Fiscalía presentó nuevos elementos de prueba durante la audiencia contra los cinco procesados por el feminicidio de María Camila Potosí.

La investigación por el feminicidio de María Camila Potosí, ocurrido en Cali, incorporó un nuevo elemento durante las audiencias de imputación contra los cinco presuntos responsables.

La Fiscalía General de la Nación sostuvo que la bebé que esperaba la joven, Alahia Moncayo Potosí, nació con vida luego de ser extraída mediante una “cesárea artesanal”, un procedimiento que, según la hipótesis del ente acusador, se realizó mientras la víctima era asesinada.

Según la investigación, el crimen habría sido planeado con el propósito de apropiarse de la recién nacida. Durante la audiencia también se conocieron nuevos detalles sobre la presunta participación de cada uno de los procesados y la secuencia de los hechos ocurridos en julio de 2026.

La bebé nació con vida durante el ataque contra María Camila Potosí

Durante la audiencia, el fiscal del caso explicó que María Camila Potosí habría sido llevada mediante engaños hasta una vivienda ubicada en el sector de Altos de Polvorines, en la zona rural de Cali, donde, según la investigación, permaneció retenida e incomunicada.

En ese lugar, de acuerdo con la teoría del caso, la joven fue sometida a una extracción improvisada de su hija mediante una “cesárea artesanal”. El ente acusador afirmó que la bebé nació con vida y que el procedimiento ocurrió de manera simultánea al homicidio de la madre.

La Fiscalía sostiene que el objetivo del grupo era quedarse con la recién nacida y que, para ello, una de las principales procesadas habría simulado un embarazo durante varios meses.

Los cinco procesados seguirán en prisión mientras avanza la investigación

Durante la diligencia, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García, quienes fueron imputados por delitos como feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios.

Los cinco imputados permanecen privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones y continúan las diligencias judiciales del caso. Metropolitana de Cali - MECAL

Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El ente investigador también presentó conversaciones, registros telefónicos y otros elementos probatorios que, según su hipótesis, demostrarían la planeación previa del crimen y la distribución de funciones entre los involucrados.

La cronología del caso que reconstruyeron la Fiscalía y la Policía

Según la investigación, María Camila Potosí desapareció el 16 de julio de 2026, cuando habría sido trasladada hasta el inmueble donde ocurrieron los hechos.

Posteriormente, las autoridades establecieron que el cuerpo fue abandonado el 20 de julio en la ribera del río Meléndez, lugar donde finalmente fue encontrado.

Días después, investigadores ubicaron en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, en Cali, restos que podrían corresponder a la bebé Alahia. Sin embargo, la identidad de esos restos continúa siendo verificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Un paramédico figura entre los procesados

Dentro de los capturados figura un paramédico que, según la Fiscalía, habría participado en la extracción improvisada de la bebé durante la ejecución del crimen.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que la investigación permitió establecer la presunta participación de cada uno de los implicados en el secuestro, el homicidio y el posterior traslado del cuerpo.

Durante la audiencia también se registraron momentos de tensión cuando, según quedó consignado en la diligencia, algunos de los acusados se habrían reído mientras eran relatadas las circunstancias del crimen. Ante esa situación, el juez les llamó la atención y les exigió mantener el respeto por el desarrollo de la actuación judicial.