Dejó el auto en el estacionamiento de un supermercado, se lo robaron y 18 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización.

En esta noticia Tras 18 años recibieron justicia

Un vecino de Bahía Blanca recibió tuvo que esperar 18 años para que la Justicia resolviera el reclamo por el robo de su auto en el estacionamiento de un supermercado.

El episodio ocurrió el 7 de septiembre de 2008 cuando el propietario le había prestado a su hijo el vehículo Fiat Uno modelo 1999 para realizar las compras en un supermercado ubicado en la avenida Cabrera 4100.

Cuando el joven regresó al estacionamiento descubrió que el auto había desaparecido. Ambos realizaron la denuncia en el destacamento Palihue y se dio inicio a la búsqueda policial.

Dejó el auto en el estacionamiento de un supermercado, se lo robaron y 18 años después la Justicia ordenó una millonaria indemnización. SCJN

Tras 18 años recibieron justicia

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Juan Carlos Tufari, reconoció parcialmente la demanda y determinó la responsabilidad del supermercado por no garantizar las condiciones de seguridad necesarias en el estacionamiento.

El magistrado fijó una indemnización de $ 23.730,60 por la pérdida del Fiat Uno. En la misma línea, ordenó el pago de otros $ 5 millones por la notebook que estaba dentro del vehículo y $ 30,60 por distintos gastos vinculados a los trámites.

De esta manera, el monto total ascendió a $ 28.761,20.

Sin embargo, la sentencia rechazó el reclamo por daño moral. El juez explicó que la pérdida puede generar malestares y preocupaciones, pero no alcanzan por sí solas para configurar un daño espiritual que deba ser indemnizado.

El fallo le puso fin a una causa que comenzó hace 18 años y terminó con una resolución parcial favorable al damnificado.