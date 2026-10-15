Los gremios docentes bonaerenses convocaron a un paro de 24 horas para este jueves 15 de octubre. La medida afecta el dictado de clases en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires y coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

Paro docente: cuánto durará la medida de fuerza

El paro docente en la provincia de Buenos Aires tendrá una duración prevista de 24 horas, durante el jueves 15 de octubre.

La convocatoria se enmarca en una jornada de reclamos por mejoras salariales, mayor financiamiento educativo y la restitución de fondos nacionales destinados al sector.

Entre los sindicatos que participan de la medida se encuentran la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).

Suspenden las clases.

Los reclamos incluyen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la reapertura de la paritaria nacional y una recomposición salarial para los trabajadores de la educación bonaerenses.

A nivel provincial, los sindicatos también solicitaron retomar la negociación salarial con el Gobierno de Axel Kicillof.

Cuándo se retomarán las clases en la Provincia de Buenos Aires

De acuerdo con la convocatoria difundida, las clases deberían retomarse el viernes 16 de octubre, una vez finalizada la medida de fuerza.

Hasta el momento, no informaron una extensión del paro docente de las escuelas bonaerenses al viernes. Por eso, el regreso a las aulas está previsto para esa jornada, aunque el funcionamiento efectivo de cada establecimiento dependerá de la adhesión de sus trabajadores y de cualquier nueva comunicación sindical.

Por qué hay paro docente este jueves 15 de octubre

La medida de fuerza coincide con una nueva jornada de movilización educativa y con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial para docentes y no docentes.

En el caso de las escuelas bonaerenses, los sindicatos sumaron a los reclamos nacionales la necesidad de reabrir las negociaciones salariales con la Provincia.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, había solicitado formalmente retomar la paritaria durante septiembre.

Marcha Federal Universitaria: qué pasará el jueves 15

La jornada también estará marcada por la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunirá a docentes, trabajadores no docentes, estudiantes y organizaciones sociales.

La movilización reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una recomposición salarial para los trabajadores de las universidades, la actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones.

Por su parte, ATE convocó a un paro nacional de 24 horas en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. En la Ciudad de Buenos Aires, el sindicato anunció una movilización hacia el Congreso a partir de las 13.30