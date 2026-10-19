Un sector gremial llamó a un paro docente para el próximo martes 20 de octubre en la Provincia de Buenos Aires. La medida de fuerza se realizará en rechazo a la propuesta de aumento presentada por el Gobierno provincial.

Así lo especificaron en el comunicado oficial de la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, al reclamar una recomposición de los ingresos docentes.

“No es aumento, es ajuste”, explicaron, sobre la propuesta que contempla una suba de $ 10.491 al salario básico, $ 4.256 correspondientes al código 455 y $ 921 al incentivo docente.

Paro docente el 20 de octubre: a quiénes afecta

La medida de fuerza afectará las clases en las escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires donde haya docentes que se adhieran al paro.

“Rechazamos el 6% en 2 cuotas y dejarnos sin aumento hasta marzo 2027. Destacamos que el ‘aumento’ de $ 10.491 no alcanza el medio kilo de milanesas”, cuestionaron en el comunicado difundido a través de sus redes sociales.

Suspenderán las clases en estas escuelas. Prensa Gobierno Córdoba

Además, como parte de la medida, convocaron a realizar una olla popular docente a partir de las 10 hs, frente a la Casa de Gobierno bonaerense.

Otro paro docente para el 21 de octubre

Por otra parte, la línea Multicolor del Suteba convocó a un paro provincial docente para el miércoles 21 de octubre y una movilización para el jueves 22.

La medida impactará en todas las escuelas bonaerenses en donde los docentes se adhieran a la huelga.

La agrupación cuestionó la propuesta de aumento salarial del 6% presentada por el Gobierno provincial y lo calificó como una “miseria salarial”. “La burocracia intenta aprobar a espalda de la docencia la oferta miserable del gobierno”, sostiene el comunicado.

Además, llamaron a una movilización el jueves 22 de octubre, con concentración en la sede gremial de La Plata.