Paro docente universitario: qué universidades tendrán clases afectadas desde el miércoles 28 de octubre. Fuente: Shutterstock

El conflicto salarial en las universidades nacionales suma una nueva medida de fuerza a partir del miércoles 28 de octubre que complicará el normal desarrollo de clases durante el transcurso de las últimas jornadas del mes.

Particularmente en Rosario, los docentes volverán a reclamar por sus ingresos y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de las discusiones por el Presupuesto en el Congreso.

La protesta se extenderá como mínimo durante 3 días aunque podría tener un alcance diferente según la asociación docente de cada institución.

Paro docente universitario: qué institución tendrá clases afectadas desde el miércoles 28 de octubre

A partir del último miércoles del mes, se dará comienzo a un nuevo paro docente universitario, de acuerdo a la información compartida por la COAD, el gremio de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El inicio de las jornadas de lucha coinciden con el tratamiento del Presupuesto en comisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Según el comunicado emitido por la COAD, la medida fue definida durante el Congreso Extraordinario de CONADU, que resolvió continuar con el plan de lucha salarial.

En este sentido, los estudiantes de las facultades y establecimientos alcanzados por la medida, como aquellos que asisten a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), podrían tener dificultades para asistir a clases con normalidad el miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre .

A partir del último miércoles del mes, se dará comienzo a un nuevo paro docente universitario, de acuerdo a la información compartida por la COAD. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Who is Danny

¿Qué reclaman los docentes en medio del paro?

El reclamo de los docentes universitarios se centra en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional. Según el mensaje que emitió la CONADU, la normativa fue aprobada tres veces por el Congreso y ratificada en distintas instancias judiciales.

Entre las principales exigencias del sector, se encuentran:

Una recomposición salarial inmediata del 32%, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023.

El pago de una deuda equivalente a cinco salarios.

Cabe recordar que la medida de fuerza se profundizó luego de la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre, que movilizó a miles de personas en distintos puntos del país. En este contexto, desde el gremio docente sostienen que el conflicto podría continuar hasta que el Gobierno cumpla con la ley.

¿Qué otras medidas de fuerza habrá en las universidades nacionales durante noviembre?

Además del paro previsto para los últimos 3 días hábiles de octubre, el Congreso Extraordinario de la CONADU resolvió continuar con un plan de acción que contempla nuevas protestas.

En Rosario, los docentes de la UNR consideraron insuficientes las medidas nacionales y resolvieron avanzar con una semana completa de paro, hasta el martes 3 de noviembre inclusive. Ante la posibilidad de que se efectúe algún tipo de cambio, se aconseja mantenerse informado a través de los canales oficiales de comunicación.