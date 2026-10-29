Vinagre y bicarbonato en el desagüe del baño.

El bicarbonato de sodio y el vinagre son dos ingredientes que pueden utilizarse en la limpieza del hogar. El Departamento de Salud de Mississippi, en Estados Unidos, los incluye en una guía de limpieza con alternativas para distintas superficies y tareas domésticas.

Según el organismo, el bicarbonato ayuda a limpiar y desodorizar, y también puede utilizarse como agente abrasivo, pulidor y quitamanchas. El vinagre, por su parte, ayuda a eliminar manchas, acumulaciones de cera y moho.

Para qué sirve el bicarbonato y el vinagre en el desagüe

La guía del Departamento de Salud de Mississippi incluye una preparación para limpiar desagües que combina bicarbonato de sodio y vinagre. El tip forma parte de sus recomendaciones de limpieza cotidiana con ingredientes sencillos.

El bicarbonato se utiliza para limpiar y desodorizar, mientras que el vinagre se emplea para eliminar determinados residuos y manchas.

Cómo usar bicarbonato y vinagre en el desagüe, paso a paso

Bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

El procedimiento que detalla el organismo estadounidense establece las siguientes cantidades y tiempos para limpiar un desagüe:

Los ingredientes necesarios son:

Media taza de bicarbonato de sodio.

Media taza de vinagre.

Una pava llena de agua hirviendo.

El paso a paso es el siguiente:

Verter media taza de bicarbonato directamente en el desagüe. Agregar media taza de vinagre a continuación. Dejar actuar durante 15 minutos, mientras la mezcla produce efervescencia. Verter una pava llena de agua hirviendo en el desagüe. Repetir el procedimiento si es necesario, tal como indica la guía.

Qué recomienda la guía oficial sobre el uso de estos ingredientes

El documento del Departamento de Salud de Mississippi también incluye otras aplicaciones domésticas para el bicarbonato y el vinagre.

En el caso del bicarbonato, señala que puede utilizarse para limpiar superficies de plástico, vinilo, alfombras, plata, acero inoxidable y desagües. Respecto del vinagre, menciona su uso para limpiar ventanas, chimeneas, juntas, pinceles, vidrio y cafeteras.

El organismo recomienda probar las preparaciones en una zona poco visible antes de utilizarlas, para comprobar que no dañen la superficie que se desea limpiar.