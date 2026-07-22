Mientras muchos esperan el próximo feriado, un grupo de trabajadores contará con una jornada de descanso extra después del 17 de agosto.

Se trata de un feriado local que fue confirmado por las autoridades para conmemorar un nuevo aniversario fundacional, por lo que habrá suspensión de actividades en distintos organismos y sectores del distrito bonaerense de Tres Algarrobos, partido de Carlos Tejedor.

La fecha establecida es el 19 de agosto, cuando la localidad celebrará un nuevo aniversario de su fundación.

¿Por qué es feriado el 19 de agosto en Tres Algarrobos?

El 19 de agosto fue declarado feriado local para conmemorar el aniversario fundacional de Tres Algarrobos, una localidad ubicada en el partido de Carlos Tejedor, en la provincia de Buenos Aires.

Como ocurre con otras fechas conmemorativas en municipios bonaerenses, la jornada busca celebrar la historia y la identidad de la comunidad, por lo que se organizan actividades oficiales, actos y propuestas culturales.

Confirmado: habrá un nuevo feriado el 19 de agosto y estos trabajadores tendrán un día libre extra después del 17 de agosto

¿Quiénes tendrán día libre por este feriado?

El feriado alcanza principalmente a los trabajadores de la administración pública local, así como a empleados de organismos provinciales y nacionales con asiento en la localidad, siempre que adhieran a la disposición.

Además, muchas entidades bancarias, establecimientos educativos, comercios y empresas privadas pueden modificar su funcionamiento durante esa jornada.

En el caso del sector privado, la adhesión dependerá de cada empleador y de lo establecido por la normativa laboral vigente.

¿Es un feriado nacional?

No. El 19 de agosto no será un feriado nacional , sino un feriado de carácter local, por lo que solo tendrá efectos en Tres Algarrobos y no modificará el calendario oficial del resto de la Argentina.

De esta manera, el próximo feriado nacional continuará siendo el correspondiente al 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.