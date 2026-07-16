Miles de estudiantes no asistirán a clases por una celebración en particular. El calendario escolar tendrá una nueva pausa que coincidirá con un fin de semana largo.

Los estudiantes de colegios públicos y privados de diferentes municipios de Colombia tendrán un nuevo descanso en el calendario académico debido al festivo nacional del lunes 20 de julio. La conmemoración del Día de la Independencia obligará a la suspensión de las actividades escolares durante esa jornada, permitiendo que los alumnos disfruten de tres días consecutivos sin clases.

El puente festivo llega apenas una semana después del descanso correspondiente al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, por lo que julio se consolida como uno de los meses con más pausas para estudiantes, docentes y buena parte de los trabajadores del país.

¿Por qué suspenden las clases el lunes 20 de julio?

La razón es el Día de la Independencia de Colombia, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. Cada 20 de julio se recuerda el inicio del proceso independentista de 1810, motivo por el cual la jornada fue establecida como festivo obligatorio en todo el territorio nacional.

Como en 2026 la fecha cae un lunes, las instituciones educativas suspenderán las clases ese día, dando paso a un nuevo fin de semana largo para millones de estudiantes.

En la práctica, los alumnos descansarán durante:

Sábado 18 de julio.

Domingo 19 de julio.

Lunes 20 de julio (festivo nacional).

Suspenden las clases el lunes | Todos los alumnos tendrán un fin de semana largo en estos municipios. ChatGPT

¿Qué municipios tendrán clases suspendidas por el festivo del 20 de julio?

La suspensión de clases aplicará en todos los municipios de Colombia, ya que se trata de un festivo nacional contemplado en el calendario oficial.

Esto significa que las secretarías de educación, colegios oficiales e instituciones privadas ajustarán sus actividades para cumplir con la jornada de descanso establecida por la ley.

Una vez finalice el puente festivo, las clases se reanudarán con normalidad el martes 21 de julio, salvo que alguna autoridad educativa local informe modificaciones específicas en su cronograma.

¿El 20 de julio es un festivo que se traslada por la Ley Emiliani?

No. A diferencia de otras celebraciones religiosas y cívicas, el Día de la Independencia siempre se conmemora el 20 de julio, sin importar el día de la semana en que caiga.

La Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, permite trasladar varios festivos al lunes para incentivar los fines de semana largos. Sin embargo, algunas fechas históricas fueron excluidas por su importancia para el país.

Entre ellas se encuentran:

1 de enero (Año Nuevo).

Jueves Santo.

Viernes Santo.

1 de mayo (Día del Trabajo).

20 de julio (Día de la Independencia).

7 de agosto (Batalla de Boyacá).

8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

25 de diciembre (Navidad).

Por esa razón, el descanso siempre corresponde exactamente al 20 de julio.

¿Quiénes descansarán durante el puente festivo del 20 de julio?

El festivo beneficiará a la mayoría de los trabajadores cobijados por la legislación laboral colombiana y a los estudiantes de instituciones educativas oficiales y privadas.

No obstante, algunos sectores continuarán prestando sus servicios debido a la naturaleza de sus actividades, entre ellos:

Personal de salud.

Fuerza Pública.

Organismos de emergencia.

Transporte terrestre y aéreo.

Hoteles.

Restaurantes.

Comercio que opere durante la jornada.

Quienes deban trabajar el lunes festivo tendrán derecho a la remuneración y a los recargos establecidos por la normativa laboral vigente.

¿Cuáles son los próximos festivos en Colombia después del 20 de julio?

Tras el Día de la Independencia, el calendario nacional todavía contempla varios días de descanso durante el segundo semestre del año.

Los próximos festivos serán: