Se confirmó que no habrá clases presenciales para miles de estudiantes este jueves 23 de julio debido a un paro de auxiliares convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La medida afectará el funcionamiento de distintas instituciones educativas, ya que la falta de personal encargado de limpieza y mantenimiento impedirá garantizar las condiciones necesarias para desarrollar la jornada escolar con normalidad.

A raíz de esta situación, cada establecimiento evaluará de manera individual si puede mantener las actividades o si deberá suspender las clases.

En algunos casos, la continuidad pedagógica se realizará de manera virtual para evitar que los alumnos pierdan contenidos.

Qué escuelas de Tandil confirmaron la suspensión de clases por el paro de ATE

Hasta el momento, la suspensión de clases fue confirmada por algunas instituciones educativas de Tandil que registran una adhesión total o mayoritaria del personal auxiliar al paro nacional convocado por ATE.

Uno de los establecimientos que ya comunicó oficialmente la medida es la Escuela de Educación Secundaria N.º 10 Normal, donde no habrá clases en los turnos mañana y tarde.

La decisión se tomó debido a que las auxiliares de ambos turnos adhirieron a la protesta, lo que impide garantizar las condiciones de higiene necesarias para el funcionamiento del edificio.

Además, otras escuelas de la ciudad analizan su situación y podrían adoptar la misma medida si no cuentan con personal suficiente para mantener las tareas de limpieza y mantenimiento.

Por ese motivo, las autoridades recomiendan a las familias consultar los canales oficiales de cada establecimiento antes de enviar a los alumnos.

Paro de ATE: qué escuelas de Tandil suspenden las clases este jueves 23 de julio y cómo seguirán las actividades

Por qué la falta de auxiliares obliga a suspender las actividades

Los auxiliares escolares cumplen un rol clave dentro de cada establecimiento. Entre sus tareas se encuentran la limpieza de aulas, sanitarios y espacios comunes, además del mantenimiento general del edificio.

Cuando este personal no presta servicio, las autoridades escolares consideran que no pueden garantizar un ambiente seguro para alumnos, docentes y trabajadores. Por ese motivo, muchas instituciones optan por suspender las clases presenciales hasta que se normalice la situación.

Cómo continuará la enseñanza durante el paro

Aunque en algunos establecimientos no habrá clases presenciales, los estudiantes no perderán el día de aprendizaje. Las escuelas que suspendan las actividades presenciales implementarán modalidades de enseñanza a distancia.

En el caso de la Escuela Normal, los docentes continuarán con la actividad pedagógica a través de Google Classroom, utilizando las cuentas institucionales de los alumnos.

Además, podrán emplearse otros recursos digitales o incluso materiales impresos cuando sea necesario, con el objetivo de asegurar la continuidad educativa mientras dure el paro.