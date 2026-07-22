El clima en Argentina comenzó con diversas provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

El sur del país se verá afectado por una fuerte tormenta, tal como indica el último informa del Servicio Meteorológico Nacional.

Se aproxima el diluvio del año con 72 horas de tormentas

Según el SMN, las siguientes localidades tienen alertas meteorológicas por la inestabilidad del clima:

San Martín de los Andes

Villa La Angostura

San Carlos de Bariloche

El Bolsón

El informe del SMN indica que el temporal ingresará durante la mañana del viernes y afecte a estas localidades hasta el domingo con fuertes precipitaciones de hasta 40 milímetros y temperaturas de 1°.

Medidas de seguridad recomendadas para estas localidades

En el marco de esta nueva ola de lluvias y granizo, el Servicio Meteorológico Nacional enumeró un listado de precauciones a tomar durante el fin de semana:

Cerrar y asegurar puertas y ventanas.

No refugiarse bajo carteles publicitarios, árboles o postes.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser movidos por el viento.

Alejarse de zonas inundadas y no ingresar en calles anegadas.

Si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en edificios, casa o vehículos cerrados.

Evitar acercarse a playas, ríos, lagunas o piletas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires continuará con lloviznas durante la mañana del miércoles que darán paso a dos días de 8° de mínima.