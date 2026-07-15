No hay clases este jueves y viernes.

Miles de estudiantes contarán con varios días consecutivos de descanso frente al adelanto del tan esperado receso escolar. Según el Consejo Federal de Educación, iniciarán las vacaciones de invierno en gran parte del país.

Además, este receso coincidirá con el tramo final de la Copa del Mundo, por lo que miles de alumnos no deberán asistir a clases tras la semifinal que disputa la Selección Argentina frente a Inglaterra.

No habrá clases este jueves y viernes: a quiénes contempla

El calendario escolar 2026 establece distintos períodos para las vacaciones de invierno según la jurisdicción. Algunas provincias inician antes el receso, mientras que otras lo hacen semanas después.

ChatGPT

¿Quiénes tendrán vacaciones de invierno durante el Mundial?

Según el calendario oficial, la mayoría de las jurisdicciones del país tendrá su receso invernal superpuesto con la competencia.

Del 6 al 17 de julio:

Chubut

Córdoba

Entre Ríos

La Rioja

Mendoza

Neuquén

Rio Negro

San Juan

San Luis

Santa Fe

Tucumán

Del 13 al 24 de julio:

Catamarca

Corrientes

Formosa

Jujuy

La Pampa

Misiones

Salta

Santa Cruz

Tierra del Fuego

Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en Buenos Aires y CABA

En la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las vacaciones de invierno comenzarán el 20 de julio y se extenderán hasta el 31 de julio.

El mismo cronograma también se aplicará en Chaco y Santiago del Estero, que iniciarán el receso durante esa misma semana.