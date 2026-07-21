Las vacaciones de invierno comienzan a llegar a su fin para miles de estudiantes. Mientras algunas provincias todavía disfrutan del receso escolar, en otras el calendario oficial ya marca la cuenta regresiva para el regreso a las aulas.

El regreso a clases se realizará en diferentes fechas según cada jurisdicción, pero un importante grupo de provincias será el primero en finalizar el descanso.

Se trata de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán , donde las vacaciones terminan este fin de semana y los alumnos deberán volver a las escuelas antes que el resto del país.

Qué provincias terminan primero las vacaciones de invierno y cuándo vuelven las clases

Mientras que Córdoba, Entre Ríos, Mendonza, San Juan, San Luis y Santa Fe ya retomaron las clases tras el receso invernal, que se extendió del 6 al 17 de julio, en los próximos días será el turno de Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán , cuyas vacaciones comenzaron el 13 de julio y finalizarán el 24 de julio, por lo que las clases se reanudarán el lunes 27 de julio.

En tanto, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero iniciaron el receso invernal el 20 de julio y permanecerán de vacaciones hasta el 31 de julio.

En estas jurisdicciones, el regreso a las aulas será el lunes 3 de agosto.

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Adiós vacaciones de invierno: qué estudiantes volverán a las aulas el lunes 27 de julio

Como se mencionó, el receso escolar para Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán finaliza el domingo 26 de julio.

Por ese motivo, los estudiantes de esas jurisdicciones retomarán las clases el lunes 27 de julio, dando inicio a la segunda parte del calendario escolar 2026.