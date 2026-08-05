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Declararon diferentes feriados en la Provincia de Buenos Aires, por lo que habrá miles de estudiantes que no tendrán clases el próximo miércoles 5, jueves 6 o viernes 7 de agosto, de acuerdo a la región.

En conmemoración a las fiestas patronales o aniversarios fundacionales de partidos bonaerenses, se declararon asuetos para el sector público y las escuelas permanecerán cerradas en diferentes establecimientos bonaerenses.

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Suspenden las clases miércoles, jueves y viernes: a quiénes afecta

El Gobierno bonaerense posee su propio calendario de asuetos y feriados que depende de cada región. En este marco, se declararon días no laborables en cuatro partidos:

  • Miércoles 5 de agosto: feriado por el aniversario fundacional en el partido de Chacabuco
  • Jueves 6 de agosto: feriado por el aniversario fundacional en Coronel Suárez y General Viamonte
  • Viernes 7 de agosto: feriado por las fiestas patronales en San Cayetano

Vale destacar que estas jornadas son consideradas como feriados para el sector público y entidades del Banco Provincia; mientras que será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.

EFE+Canva

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El calendario de feriados nacionales en 2026

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.