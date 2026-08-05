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Declararon diferentes feriados en la Provincia de Buenos Aires, por lo que habrá miles de estudiantes que no tendrán clases el próximo miércoles 5, jueves 6 o viernes 7 de agosto, de acuerdo a la región.
En conmemoración a las fiestas patronales o aniversarios fundacionales de partidos bonaerenses, se declararon asuetos para el sector público y las escuelas permanecerán cerradas en diferentes establecimientos bonaerenses.
Suspenden las clases miércoles, jueves y viernes: a quiénes afecta
El Gobierno bonaerense posee su propio calendario de asuetos y feriados que depende de cada región. En este marco, se declararon días no laborables en cuatro partidos:
- Miércoles 5 de agosto: feriado por el aniversario fundacional en el partido de Chacabuco
- Jueves 6 de agosto: feriado por el aniversario fundacional en Coronel Suárez y General Viamonte
- Viernes 7 de agosto: feriado por las fiestas patronales en San Cayetano
Vale destacar que estas jornadas son consideradas como feriados para el sector público y entidades del Banco Provincia; mientras que será una jornada no laborable opcional para los privados que reciban el permiso de sus empleadores.
El calendario de feriados nacionales en 2026
De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas:
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.