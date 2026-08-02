Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York suspendieron las clases a partir del lunes 30 de junio y durante toda esa semana, luego de que el viernes 26 de junio marcó el último día del ciclo escolar 2025-2026 . Todos los alumnos de los niveles 3K a 12 del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) tendrán un descanso extra largo antes del regreso a clases en septiembre.

El calendario oficial del NYCDOE establece que el 26 de junio fue el último día de asistencia para los estudiantes, lo que dio inicio formal a las vacaciones de verano. A partir de esa fecha, ninguna escuela pública de la ciudad retomará actividades hasta el nuevo ciclo escolar.

¿Cuándo suspenden las clases y cuánto dura el descanso?

El receso de verano comenzó oficialmente el sábado 27 de junio, tras el cierre del año escolar el viernes 26. Eso significa que todas las semanas hasta el nuevo año escolar transcurren completamente sin clases para todos los alumnos.

El regreso a las aulas está previsto para el jueves 10 de septiembre de 2026, fecha fijada por el NYCDOE como primer día del nuevo ciclo escolar. En total, los estudiantes tendrán aproximadamente diez semanas de vacaciones de verano.

El viernes 26 de junio fue el último día de clases para los alumnos del sistema público de la ciudad de Nueva York. ChatGPT

¿A quiénes aplica la cancelación de clases?

La medida alcanza a todos los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York que cursan desde el nivel 3K hasta el grado 12. El calendario oficial cubre a todas las instituciones bajo la órbita del NYCDOE en los cinco condados de la ciudad.

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