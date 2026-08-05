En esta noticia Qué significa reducir la relación a nivel de negocios

Cuando dos países bajan su relación diplomática al nivel de encargado de negocios, están enviando una señal de ruptura sin cortar del todo el vínculo formal. Es lo que acaba de ocurrir entre Argentina y Brasil tras las reiteradas críticas del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Brasil rebajó su relación diplomática con Argentina al nivel de encargado de negocios tras las constantes declaraciones de Milei contra Lula da Silva. Itamaraty justificó la medida como respuesta a lo que calificó de agresiones repetidas del mandatario argentino.

“Mientras sigan los ataques de Milei —tres desde el domingo— la decisión es rebajar la relación al nivel de encargado de negocios”, señaló a El Cronista un asesor del canciller Mauro Vieira. La misma fuente precisó que la medida fue comunicada este martes a última hora mediante la entrega de una nota diplomática al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi.

Qué significa reducir la relación a nivel de negocios

La Convención de Viena de 1961 es el tratado que ordena este tipo de decisiones. Ese documento, en vigor desde 1964, regula las relaciones entre Estados a través de sus misiones diplomáticas y define distintos rangos de representación.

El tratado establece tres clases de jefes de misión:

Embajadores, acreditados ante los jefes de Estado. Enviados o ministros, con menor rango protocolar. Encargados de negocios, acreditados ante los cancilleres. Esa jerarquía no es un detalle menor.

La diferencia central es el interlocutor. Mientras un embajador presenta credenciales al presidente del país receptor, el encargado de negocios lo hace ante el ministro de Relaciones Exteriores, un escalón político más bajo.

Fuente: EFE Isaac Fontana

Aunque la Convención aclara que no hay distinción entre las clases salvo en precedencia y etiqueta, en la práctica el peso político de la representación cambia por completo. Los derechos formales son iguales; la influencia, no.

En la praxis, el encargado de negocios es el rango diplomático más bajo reconocido por la Convención y normalmente actúa solo cuando el embajador está ausente, de forma transitoria.

Que un país lo designe como representante permanente, y no temporal, ocurre únicamente en escenarios extremos. Sucede cuando las relaciones bilaterales son tan frágiles que resulta imposible o inconveniente mantener una representación de mayor jerarquía.

Ese fue exactamente el argumento brasileño. Una fuente de Itamaraty explicó a este medio, al confirmar el retiro del embajador, que, mientras persistan las agresiones de Milei, Bitelli no regresará a Buenos Aires.

La decisión combinó dos gestos simultáneos: el retiro del embajador y la degradación formal del vínculo. Juntos configuran, según la Convención, la expresión diplomática más baja posible sin llegar a la ruptura total.

Más allá del cruce político, la degradación tiene efectos concretos: las gestiones bilaterales pasan a canalizarse por la cancillería, con un interlocutor de menor peso, lo que ralentiza cualquier negociación entre los dos gobiernos.

Brasil es el principal socio comercial de Argentina, así que las consecuencias económicas y prácticas de esta reducción diplomática todavía resultan difíciles de cuantificar con precisión.