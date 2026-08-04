Es un hecho | El Gobierno confirmó que el miércoles será feriado y todos tendrán un descanso a mitad de la semana. (Representación creada con IA)

El 16 de agosto no está reconocido como día de descanso obligatorio en todo México. Aunque esta fecha puede aparecer vinculada con celebraciones religiosas, patronales o disposiciones locales, no forma parte del calendario nacional establecido por la Ley Federal del Trabajo.

Además, en 2026 el 16 de agosto cae domingo, por lo que no habrá un descanso general a mitad de la semana. Las personas trabajadoras deberán revisar las indicaciones de su empresa, escuela o autoridad local, ya que pueden existir suspensiones particulares que no se aplican a todo el país.

La confusión también puede provenir de calendarios de años anteriores. El 16 de agosto de 2023 sí fue miércoles, pero tampoco fue declarado feriado nacional obligatorio para todos los trabajadores mexicanos.

¿El 16 de agosto es feriado oficial en México?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo enumera los días de descanso obligatorio. El 16 de agosto no aparece entre las fechas contempladas por la legislación federal.

Por este motivo, las empresas no tienen la obligación general de suspender actividades ni de pagar una remuneración especial a quienes trabajen durante esa jornada.

Un empleador puede conceder el día libre por decisión interna, contrato colectivo, acuerdo laboral o celebración regional. En esos casos, el beneficio corresponde únicamente a las personas alcanzadas por esa disposición.

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Cuáles son los descansos obligatorios reconocidos

Entre los principales días de descanso obligatorio establecidos para los trabajadores se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo.

Primer lunes de febrero: conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo: conmemoración del 21 de marzo.

1 de mayo: Día del Trabajo.

16 de septiembre: Independencia de México.

Tercer lunes de noviembre: conmemoración del 20 de noviembre.

25 de diciembre: Navidad.

También se contempla el 1 de octubre cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, y las fechas electorales que determinen las leyes aplicables.

Qué ocurre si la empresa concede el 16 de agosto

Si una empresa, dependencia o institución decide suspender actividades el 16 de agosto, el descanso dependerá de sus reglas internas. No se tratará automáticamente de un feriado obligatorio federal.

Antes de faltar al trabajo, los empleados deben consultar:

El calendario oficial de la empresa.

Los avisos del área de Recursos Humanos.

El contrato individual o colectivo.

Las disposiciones estatales o municipales.

Los comunicados de la escuela o dependencia correspondiente.

Cuando una fecha no está incluida en el artículo 74, trabajar durante ella no genera por sí mismo el pago especial previsto para los descansos obligatorios. La jornada se remunera de forma habitual, salvo que exista un acuerdo más favorable para el trabajador.