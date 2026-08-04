Confirmado | Miles de estudiantes no tendrán clases en todo el país durante dos días de agosto

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Miles de estudiantes colombianos tendrán un descanso adicional durante agosto debido a dos feriados nacionales que impactarán el calendario académico en todo el territorio. Se trata del jueves 7 de agosto, día en que se conmemora la Batalla de Boyacá, y del lunes 18 de agosto, fecha en la que se traslada la celebración de la Asunción de la Virgen, originalmente prevista para el 15 de agosto.

Durante esas jornadas, las instituciones educativas públicas y privadas suspenderán las clases presenciales, por lo que alumnos y docentes contarán con dos días no laborables en medio del segundo semestre del año.

¿Qué días de agosto no habrá clases en Colombia?

El primer feriado será el jueves 7 de agosto, una fecha histórica que recuerda la Batalla de Boyacá, acontecimiento considerado fundamental para la independencia del país.

El segundo descanso llegará el lunes 18 de agosto, correspondiente a la festividad religiosa de la Asunción de la Virgen, que se traslada al lunes siguiente en virtud de la Ley Emiliani.

¿Por qué se suspenderán las clases?

Los feriados nacionales son días no laborables en Colombia, por lo que las actividades académicas se interrumpen tanto en colegios públicos como privados. Esto implica la suspensión de las clases y de gran parte de las tareas administrativas vinculadas al sistema educativo.

De esta manera, agosto contará con dos jornadas festivas que modificarán la rutina habitual de millones de estudiantes en todo el país.

¿Cuáles son los feriados que quedan en Colombia en 2026?

Después de agosto, el calendario nacional contempla los siguientes festivos: