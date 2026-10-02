Más de 1 millón de habitantes no tienen clases presenciales este viernes en México: lo confirmó la Secretaría de Educación Estatal

La cursada, en este marco, se dictará de manera virtual como medida de prevención y de forma excepcional.

La Secretaría de Educación de Nuevo León estableció este viernes que los alumnos de todos los niveles educativos no tendrán clases presenciales debido al pronóstico de lluvias. La cursada, en este marco, se dictará de manera virtual como medida de prevención y de forma excepcional.

La disposición contempla distintos niveles educativos y alcanza tanto a instituciones públicas como particulares en el caso de la educación básica. Las actividades deberán desarrollarse mediante las plataformas y herramientas digitales utilizadas habitualmente por cada plantel.

De acuerdo con la estadística oficial del Gobierno de Nuevo León, el sistema educativo estatal registró 1,642,069 alumnos durante el ciclo escolar 2024-2025, por lo que esta cantidad de estudiantes, según el comunicado, podría verse afectada.

Atención: quiénes tendrán clases virtuales este viernes en Nuevo León

La medida alcanza a los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares.

La Secretaría de Educación de Nuevo León también indicó que la disposición se extiende a las Escuelas Normales y a las instituciones de Educación Media Superior y Superior que dependen de la propia Secretaría.

La decisión fue tomada después de las recomendaciones emitidas por Protección Civil de Nuevo León ante el pronóstico de lluvias. La autoridad educativa pidió a la comunidad escolar mantenerse atenta a los avisos oficiales y a las posibles alertas que se emitan.

Cómo serán las clases virtuales este viernes 2 de octubre

Las actividades continuarán de manera remota a través de las plataformas y medios digitales establecidos por cada docente. La forma de organización dependerá de cada escuela y de las herramientas que utilice habitualmente.

Las actividades continuarán de manera remota a través de las plataformas y medios digitales. Shutterstock

Esto significa que el cambio anunciado por la Secretaría de Educación no implica una suspensión total de las actividades escolares. Los estudiantes deberán seguir las indicaciones de sus docentes para conocer horarios, actividades y medios de conexión.

Qué deberán hacer directores, docentes y personal de las escuelas

Aunque los estudiantes tendrán actividades a distancia, la Secretaría de Educación señaló que directores, directoras, docentes y personal de apoyo podrán acudir a los planteles para revisar las condiciones de las instalaciones.

Esta posibilidad estará condicionada a que las condiciones de vialidad permitan realizar los trayectos sin poner en riesgo la seguridad del personal.

La dependencia estatal también exhortó a la comunidad educativa y a la población de Nuevo León a consultar los canales oficiales de Protección Civil y mantenerse informadas sobre las condiciones meteorológicas durante la jornada.