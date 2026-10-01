El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla el único descanso de octubre para el viernes 30, formando un puente previo al Día de Muertos.

El calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya establece las fechas de las próximas vacaciones de invierno y el día en que los estudiantes deberán regresar a las aulas en enero de 2027.

De acuerdo con el calendario oficial, las vacaciones de invierno comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026 y se extenderán hasta el martes 5 de enero de 2027. Por lo tanto, el regreso a clases quedará establecido para el jueves 7 de enero ya que el miércoles 6 está estipulada una jornada de “suspensión de labores docentes”.

La fecha aplicará para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Cuántos días durarán las vacaciones de invierno

El periodo de vacaciones de invierno estará comprendido entre el lunes 21 de diciembre de 2026 y el martes 5 de enero de 2027.

De esta manera, el descanso abarcará 16 días naturales. El último día de clases antes de las vacaciones será el viernes 18 de diciembre de 2026.

El periodo de vacaciones de invierno estará comprendido entre el lunes 21 de diciembre de 2026 y el martes 5 de enero de 2027. (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El calendario escolar 2026-2027 tendrá una duración de 185 días efectivos de clase y comenzará el lunes 31 de agosto de 2026 para educación básica.

Cuándo será el próximo día sin clases después del regreso

Después del regreso a clases del jueves 7 de enero, el calendario contemplará nuevas fechas en las que se suspenderán las labores docentes.

La primera será el lunes 1 de febrero de 2027. Posteriormente, habrá otra suspensión el lunes 15 de marzo y una más el miércoles 5 de mayo.

Además, durante el ciclo escolar se realizarán las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), previstas para los viernes 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Cuáles serán las próximas fechas importantes del calendario escolar

Después del periodo vacacional de invierno, otra de las fechas relevantes será el periodo de preinscripciones para el ciclo escolar 2027-2028, que la SEP establece del 2 al 12 de febrero de 2027.

Más adelante, las vacaciones de Semana Santa estarán contempladas del lunes 22 de marzo al sábado 3 de abril de 2027.

El calendario oficial establece que el ciclo escolar 2026-2027 finalizará el viernes 9 de julio de 2027, completando los 185 días efectivos de clase previstos para educación básica.