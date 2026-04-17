La estación Malabia de la Línea B reabrirá este viernes 17 de abril tras permanecer cerrada por obras desde diciembre, en el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones. Con esta reapertura, la Ciudad ya suma 19 estaciones puestas en valor, en una red que busca modernizar su infraestructura y mejorar la experiencia de viaje. Ubicada en el barrio de Villa Crespo, Malabia es una parada clave para miles de usuarios que se desplazan entre el centro porteño y el noroeste de la Ciudad. Su cierre obligó durante semanas a reprogramar viajes y generó mayor demanda en estaciones cercanas como Dorrego y Callao. Los trabajos incluyeron intervenciones integrales en accesos, galerías de escaleras y andenes. Entre las principales mejoras se destacan tareas de impermeabilización para evitar filtraciones, pintura general, nuevos revestimientos y recambio de pisos. También se incorporó iluminación LED, se renovó la señalética, incluyendo señalización en Braille, y se readecuó el sistema eléctrico. A esto se sumaron nuevos puntos de atención al usuario y mobiliario en andén, como bancos y cestos. Uno de los ejes de la obra fue la recuperación del patrimonio histórico de la estación. Se restauraron murales y cuatro nomencladores originales con la inscripción “Canning”, el nombre que identificaba a Malabia en sus inicios. Estas intervenciones buscan combinar modernización con preservación, en una red que tiene más de un siglo de historia y que continúa en proceso de actualización. El Gobierno porteño avanza con un ambicioso plan que incluye la renovación de estaciones, la compra de 224 coches nuevos y el recambio de escaleras mecánicas. El objetivo es mejorar la frecuencia, la seguridad y la accesibilidad del servicio. En ese marco, aún continúan cerradas estaciones como Piedras (Línea A) y Tribunales (Línea D), mientras que ya están previstas nuevas obras en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C) y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). Durante el cierre, los pasajeros debieron reorganizar sus recorridos y sumar tiempo de viaje. Se estima que la falta de Malabia pudo generar demoras de entre 10 y 15 minutos en horas pico para quienes dependen de la Línea B. Con la reapertura, se espera una normalización del flujo en el corredor, uno de los más utilizados del sistema. Desde la Ciudad aseguran que el foco está puesto en mejorar la calidad del servicio de forma integral. “Nuestro compromiso es que los usuarios viajen cada vez mejor”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al destacar las inversiones en curso. Por su parte, desde Subterráneos de Buenos Aires remarcaron que las obras apuntan a estaciones más seguras, ordenadas y funcionales. Con 19 estaciones renovadas, el plan sigue en marcha y anticipa nuevos cambios en toda la red en los próximos meses.