En la legislatura porteña, La Libertad Avanza avanzó con la presentación de un nuevo proyecto de ley de Ficha Limpia, de cara a las candidaturas del 2027. La iniciativa se da como impulso para posicionarse frente a la agenda porteña del PRO y en medio del difícil timing político que involucra al que era el principal candidato violeta en la Ciudad, Manuel Adorni. La titular de LLA en CABA, Pilar Ramírez, presentó el texto el viernes pasado. La idea del bloque, según pudo saber El Cronista de fuentes de la Legislatura, es avanzar en las próximas semanas en conversaciones con los demás espacios políticos para definir una estrategia concreta y tratarlo en el corto plazo. La iniciativa establece que no podrán ser candidatos a jefe de Gobierno, vicejefe ni diputados locales quienes tengan condenas confirmadas en segunda instancia por delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública, fraude en perjuicio del Estado, o contra la libertad y la seguridad nacional, entre otros. La movida busca presionar al PRO, que lleva años gobernando la Ciudad sin haber podido sancionar una norma de este tipo en el distrito. Desde LLA ya señalaron ese antecedente en la última campaña. “¿Cómo, después de 17 años de gobierno y muchas veces con mayoría propia, en la Ciudad todavía no hay Ficha Limpia?”, había cuestionado la propia Ramírez. Por caso, la exdiputada nacional y actual legisladora amarilla Silvia Lospennato fue una de las principales voceras de esta iniciativa cuando se trató en el Congreso Nacional durante el año 2025. El tema no prosperó y formó parte de la batalla de campaña que se dio justo en la previa de los comicios, donde compitió y perdió en tercer lugar contra Adorni, quien encabezó la elección con más del 30%. Ficha Limpia fue el eje central de aquella campaña y la bandera principal del PRO, el cual en ese entones acusaba a LLA de haber hecho un “pacto” con el kirchnerismo para que no se apruebe. La odisea terminó con el sorpresivo rechazo del Senado, tras varios intentos fallidos en Diputados. “El Gobierno es el único responsable”, sostuvo el expresidente Mauricio Macri en televisión. Actualmente, el impulso libertario llega en un momento de debilidad para el armado porteño de LLA. Adorni era hasta semanas atrás la figura más visible del espacio en la Ciudad y uno de los barajados para encabezar la boleta para jefe de Gobierno el 2027, pero ahora lo rodean causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y dádivas. Antes de que estalle la polémica, en febrero el propio Adorni le había entregado a Ramírez un paquete de 66 proyectos para presentar en la Legislatura, en una reunión que dentro de LLA fue interpretada como el punto de partida de una ofensiva legislativa porteña, con el jefe de Gabinete como referente natural del espacio en el distrito. Entre ellos, Ficha Limpia. El avance en Comodoro Py y, ante todo, las declaraciones públicas de Adorni en respuesta a las investigaciones patrimoniales lo descartaron como candidato, según la lectura de algunas fuentes libertarias. “Ya está, no tenemos candidato, pero eso no significa que no pueda ser el mejor empleado”, opinó uno en relación a su permanencia como funcionario público. En el caso de Ramírez, fuentes allegadas al armado consideran que la legisladora sería una de las mejores opciones, ya que la otra mano derecha de la presidente del partido, Karina Milei. No obstante, reconocen que para ello deberían perfilarla más visiblemente, ya que no es una figura que mida. Una alternativa que no se descarta es la de Patricia Bullrich, actual senadora por la Ciudad de Buenos Aires y una de las políticas que más miden a nivel nacional, aunque fuentes de LLA aseguran que a la exministra de Seguridad “no le interesa” ser jefa de Gobnierno y que, en cambio, aspira en un mejor lugar como candidata a vicepresidente. En el medio de la encrucijada que atraviesa al armado libertario en la Ciudad, el PRO comienza a pensar en formar alianzas. Mientras que está sobre la mesa volver a competir junto a LLA -de hecho, algunos creen dentro de las filas violetas que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, busca “imitarlos” para capitalizar mejor-, otros piensan en que Macri entablará una alianza con Horacio Rodríguez Larreta para competir en una interna.