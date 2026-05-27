Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá.

Se trata de la estación de metro más esperada por Madrid, la cual inició las obras a principios de 2024 y abrirá después de años de construcción. De esta manera, beneficiará no solo a los residentes locales, sino a un principal evento futbolístico.

Y es que la construcción se encuentra precisamente al lado del estadio Santiago Bernabéu, el cual alberga al Real Madrid. La gran cantidad de fanáticos que asisten a ver La Liga y la Champions League provocan que sea necesario esta conexión clave.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

¿Cuándo abre la nueva estación del metro y qué nombre tendrá?

Después de que la renovación de esta estación de metro comenzara al comienzo del 2024, pasaron más de dos años y todavía siguen las obras. Ahora, desde el Ayuntamiento de Madrid confirmaron que los cortes del Paseo de la Castellana en la Plaza de Lima ya terminarán.

De esta manera, la circulación de los automóviles volverá casi a la normalidad para marzo de este año .

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Sin embargo, los madrileños deberán esperar hasta la primavera de 2027 para disfrutar de sus instalaciones, las cuales llevarán el nombre de Bernabéu, en lugar del anterior, Santiago Bernabéu.

La apertura llegará justamente en una fecha especial para el Merengue, dado que será el 125 aniversario del Real Madrid y el 80 aniversario del estadio.

¿Cómo será la nueva estación del metro en Madrid?

La estación se inauguró oficialmente en 1982 con el nombre de Lima para el Mundial de fútbol de aquel año, ganado por Italia. Con una inversión de 66 millones de euros, pasará a contar con estas mejoras:

Superficie triplicada : pasará de unos 4.843 m² actuales a más de 12.400 m².

Accesibilidad total : contará con 12 ascensores panorámicos y 24 escaleras mecánicas que conectarán directamente con los andenes.

Gran vestíbulo : los antiguos pasillos se sustituirán por un espacio abierto desde el que se visualizarán los niveles intermedios y los andenes.

Capacidad para días de partido : diseñada para absorber más de 34.000 pasajeros en jornadas de alta afluencia, preparándose para eventos como el Mundial 2030.

Temática madridista : toda la imagen estará vinculada a la historia del Real Madrid, sus trofeos y éxitos deportivos. También se podrá adaptar para otros grandes eventos.

Tecnología de última generación: tornos de acceso y máquinas de venta modernas.

Terminan la estación de metro más esperada por la Ciudad: cuándo abre y qué nombre tendrá. Foto: Metro de Madrid

Esta transformación no solo beneficiará a los aficionados madridistas, sino que mejorará la movilidad general en una de las zonas más transitadas de la capital, convirtiendo la estación Bernabéu en un referente de accesibilidad, capacidad y diseño vinculado al deporte que reina en el país.